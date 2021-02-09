Русский теннисист Андрей Рублев победил в матче первого круга открытого чемпионата Австралии. Он прошел немца Янника Ханфманна в трех партиях – 6:3, 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 42 минуты. Рублев был лучше при вводе мяча в игру – сделал 17 эйсов при трех двойных ошибках. У Ханфманна накопилось семь подач навылет и пять дабл-фолтов. Но у германского теннисиста лучше точность попадания первым мячом – 71% против 68% у Андрея.
Рублев взял 35 активно выигранных мяча, у Ханфманна 21 виннерса. По невынужденным ошибкам русский тоже впереди – 26 против 30 у Янника. Андрей реализовал пять из 13 брейк-пойнтов (38%).
Это была первая встреча Рублева и Ханфманна на официальном уровне, ранее они никогда не играли друг с другом на корте.
- В следующем круге седьмой сеяный Рублев встретится с Тьяго Монтейро. Бразилец также в трех сетах прошел словака Андрея Мартина – 7:6 (6), 6:1, 6:2.
- Лучший результат 23-летнего русского теннисиста на Australian Open – четвертый круг в 2020 году, где он уступил немцу Александру Звереву.