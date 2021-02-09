12-я ракетка турнира, белоруска Виктория Азаренко уступила в матче стартового раунда открытого чемпионата Австралии по теннису. Она проиграла американке Джессике Пегуле – 5:7, 6:4.

Матч продлился 1 час 39 минут. Виктория была слабее соперницы при вводе мяча в игру – два эйса (шесть у Пегулы) и семь двойных ошибок против одной у Джесс. Но по проценту попадания первой подачи 31-летняя белоруска чуть-чуть превзошла противницу – 58% и 57% у американки.

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Во втором сете при счете 5:7, 2:4 на своей подаче у Азаренко возникли проблемы с дыханием. При трех взятых розыгрышах она взяла паузу и облокотилась на рекламный баннер. К теннисистке оперативно подбежали врачи. Сама Виктория после игры отказалась обсуждать этот инцидент и не назвала причину плохого самочувствия.

Белоруска настреляла 21 виннерса, у Пегулы накопилось 24 активно выигранных розыгрыша. По невынужденным ошибкам у Джессики небольшое преимущество – 24 против 25 у Вики.

Азаренко и Пегула никогда не встречались на корте в официальных матчах.

Во втором круге Australian Open 61-я ракетка мира сыграет с одной из австралийских обладательниц уайлд-кард. Ее соперницей станет победительница встречи Дестени Айава – Саманта Стосур.

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