Русский теннисист Даниил Медведев победил канадца Вашека Поспишила в первом круге открытого чемпионата Австралии. Он оказался сильнее в трех партиях – 6:2, 6:2, 6:4. Стартовый матч Даниила Australian Open продлился 1 час 47 минут.

Четвертая ракетка мира был лучше соперника во всех статистических показателях. Он превзошел Поспишила по эйсам (восемь против шести) и двойным ошибкам (две против трех). Медведев подавал точнее канадца – 68% попадания первым мячом против 58% у Вашека. Также Даниил взял 78% розыгрышей на первой подаче.

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Единственная строка, в которой Поспишил переиграл русского теннисиста, – это активно выигранные мячи. У 30-летнего канадца на пять виннерсов больше – 25, у Даниила лишь 20. Но Вашек сделал 43 невынужденные ошибки, в то время как Медведев допустил всего 13.

Русский теннисист продлил победную серию до 15 матчей. Последний раз он проигрывал в октябре 2020 года. Это самый длинный отрезок без поражений в карьере 24-летнего уроженца Москвы.

Медведев выиграл третий из четырех очных матчей. Ранее он победил Поспишила на «Мастерсе» в Шанхае-2019 и прошлогоднем турнире в Вене. Единственное поражение Даниил потерпел в голландском Роттердаме в 2020 году – 4:6, 3:6.

Во втором круге Australian Open-2021 Медведев встретится с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна – Аттила Балаж.

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