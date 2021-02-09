Для Роджера Федерера нет ничего невозможного – легендарный ветеран доказал это в 2017-м, когда после повреждения мениска, операции и неудачного камбэка перезагрузился и отобрал победу на Australian Open у Рафы Надаля. С тех пор швейцарец выиграл еще несколько турниров серии «Мастерс» и Уимблдон, а в 2018-м защитил титул в Мельбурне. Теперь фанаты Роджера используют тот гениальный отрезок в качестве аргумента в пользу того, что их кумир преподнесет еще одно чудо.

Федерера действительно нельзя списывать со счетов ни при каких обстоятельствах – талант и профессионализм позволили ему сохранить величие на исходе четвертого десятка. К тому же Роджер мотивирован как никогда раньше: второй волшебный камбэк – идеальная возможность блеснуть напоследок перед завершением карьеры и зацепить один из любимых мэйджоров в Австралии или Англии. Однако ситуация четырехлетней давности кардинально отличается от той, в которой швейцарец оказался сейчас.

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Во-первых, на этот раз перерыв в выступлениях составит больше года – даже в 2016-м Федерер пропустил лишь несколько месяцев. Пусть он и провалил остаток сезона, зато начал следующий с триумфа. В этот раз Роджеру наверняка потребуется больше времени, чтобы набрать форму. Значит, даже при оптимальном развитии событий мы наверняка увидим прежнего Федерера не раньше лета. Во-вторых, тогда швейцарец перенес одну операцию, а в 2020-м дважды доверял мениск хирургам (последний раз летом) – с первой попытки решить проблему не получилось. Сейчас легенда уверяет, что не чувствует боли, но каждое следующее вмешательство врачей лишь повышает вероятность новой травмы – об этом отлично знает бывший принципиальный соперник Роджера Энди Маррей.

Время не стоит на месте – четыре года назад Федерер был моложе и выносливее. С тех пор он провел марафонский финал Уимблдона против Новака Джоковича, но невозможно предсказать, сколько еще подобных поединков выдержит организм швейцарца. На Australian Open в прошлом году его надломили как раз два пятисетовика – против Джона Миллмана (4 часа 3 минуты) и Тенниса Сандгрена (3 часа 31 минута). Конечно, не каждый матч получается настолько изматывающим – Роджер уже объявил, что вернется на скромном турнире в Дохе, чтобы избежать давления и сложных соперников. Однако его главная цель – это мэйджоры, а на них тяжело забраться далеко, если не готов продержаться на корте дольше двух часов.

Фанаты Роджера Федерера Фото: Getty Images

Для Федерера продолжительность матча оставалась ключевым показателем с начала карьеры – в отличие от Надаля и Джоковича он редко увязал в тактической борьбе. До 2017-го средняя продолжительность встреч с участием швейцарца на «Шлемах» составляла 2 часа 4 минуты, а с 2017-го – 2 часа 13 минут. Чтобы иметь больше шансов, Роджеру важно побеждать быстро – в последние годы он даже добавил в арсенал новое тактическое оружие, получившее название Sneak Attack By Roger (Крадущаяся атака Роджера). Суть нового метода заключалась в том, что Федерер входил в корт при подаче соперника и превращал ее в контратаку. Агрессивный подход помогал делать брейки в ситуациях, когда другие игроки старались лишь избежать эйса.

Возможно, сейчас Роджер заиграет в еще более атакующем стиле, чтобы сократить затяжные розыгрыши до минимума, и будет еще избирательнее заявляться на турниры. «У него достаточно времени, чтобы разработать стратегию на 2021-й, – проанализировала шансы швейцарца бывшая британская теннисистка Аннабель Крофт. – Он всегда очень грамотно тренируется и составляет график, так что я не удивлюсь, если Роджер сконцентрировался на подготовке стремительных, острых, атакующих комбинаций. По натуре Федерер агрессивный игрок, но на данном этапе он может проводить еще более короткие розыгрыши, при любой возможности идти к сетке и рисковать».

Того же мнения придерживается бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье: «Роджер всю карьеру делал ставку на первый удар, но теперь это станет еще заметнее, если его движение ухудшилось после операций. Однако без качественного движения ему в любом случае будет трудно выдержать семь пятисетовиков, а это именно то, к чему он стремится». Вопрос в том, исполнит ли Федерер очередной невероятный трюк, чтобы обмануть время и компенсировать потерю скорости тактикой и опытом.

Еще осенью Роджер уверял, что ответит на этот вопрос в Мельбурне, однако все-таки пропустил AO, хоть и возобновил тренировки за три месяца до старта сезона. Агент спортсмена Тони Годсик заверил, что решение связано с желанием не форсировать камбэк и лучше подготовиться. Позже появились другие версии – например, отвечающий за взаимодействие с игроками в Австралии Андре Са уверен, что Федерер не поехал на другой континент ради семьи: жена не захотела две недели сидеть взаперти в гостинице из-за строгого карантина.

«У него оставалась возможность приехать одному, но тогда он провел бы как минимум пять недель вдали от Мирки и детей, – объяснил Са. – Он сказал мне: «Приятель, мне 39, у меня четверо детей, и я выиграл 20 «Шлемов». Я не в том положении, чтобы уезжать от родных дольше, чем на месяц». Пропуск AO может сработать как в пользу Федерера, так и против него: с одной стороны, Роджер получил возможность лучше подготовиться и продумать тактику на сезон, с другой – остался без практики и матчей еще на два месяца.

Один из аспектов, над которыми стоит поработать теннисному гиганту, это реализация решающих мячей: в последние годы швейцарец слишком часто упускал победу в сете или матче, когда оставалось выиграть один розыгрыш. В четвертьфинале US Open-2017 при счете 1:1 по партиям Роджер не воспользовался четырьмя сет-пойнтами и уступил Хуану Мартину дель Потро. На той же стадии Уимблдона-2018 имел матчбол в третьем сете против Кевина Андерсона, но проиграл три партии подряд и вылетел. В четвертом раунде AO-2019 упустил четыре сет-пойнта при счете 1:0 против Стефаноса Циципаса и не реализовал 12 брейк-пойнтов. Грек взял три партии подряд и сотворил сенсацию. Последний яркий пример – финал британского «Шлема» в 2019-м, когда у Федерера было два матчбола при счете 8:7 в пятом сете на своей подаче, но победу украл Джокович.

Федерер проиграл в финале Уимблдона-2019 Джоковичу Фото: Getty Images

Чтобы во второй раз за карьеру вернуться из небытия на вершину, Федереру необходимо не только быстро атаковать, но и дожимать соперников. Если Надаль, Джокович, Тим или Медведев удержат Роджера на корте дольше трех сетов, у него останется мало шансов. Впрочем, даже менталитет победителя и скоростной стиль – не гарантия успеха.

В августе швейцарцу исполнится 40, и выигравший пять титулов в одиночном разряде американец Джимми Ариас уверен, что Федерер вплотную приблизился к завершению карьеры: «Во многих смыслах Роджер – сверхчеловек, но время настигает всех. Движение – настолько ключевой аспект его игры, что на него почти не обращаешь внимания, настолько он хорош. Если он замедлится перед ударом хотя бы на полшага, то будет уже не тем Роджером Федерером. Это печально, потому что спор о величайшем игроке всех времен все еще продолжается».

Возможно, именно битва с Надалем и Джоковичем за звание GOAT придаст ветерану сил на решающий рывок, чтобы зацементировать наследие и убедить в гениальности даже хейтеров. Но даже если этого не произойдет, предстоящее возвращение Федерера на корт – уже маленькое чудо и одно из главных событий сезона.

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