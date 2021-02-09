Теннисист из России Карен Хачанов с трудом пробился во второй круг открытого чемпионата Австралии. В первом матче турнира он победил обладателя уайлд-кард Александара Вукича – 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2), 6:4.

Австралиец Вукич был лучше на подаче. Он выполнил 15 эйсов и допустил три двойные ошибки. У Хачанова 10 подач навылет при шести дабл-фолтах. Но Карен точнее вводил первый мяч в игру – 58% попадания против 56% у соперника.

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Русский теннисист реализовал четыре из 12 брейк-поинтов, Александар добил этот показатель лишь до 22% (2/9). На двоих игроки совершили 111 невынужденных ошибок – 61 у Вукича, 50 у Хачанова. При этом австралиец набрал больше активно выигранных очков – 44 виннерса, 33 у соперника.

В третьем сете Карен отыгрался со счета 2:5, при том что к тому моменту Вукич в девяти последних геймах на подаче отдал всего шесть розыгрышей. 19-й сеяный закончил матч с обладателем уайлд-кард за 3 часа и 6 минут.

Во втором круге Мельбурна Хачанов сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом. Прибалтийский теннисист прошел Сумита Нагаля из Индии в трех партиях – 6:2, 7:5, 6:3.

Карен никогда не проходил на Australian Open дальше третьего раунда. Он ведет по личным встречам у Беранкиса со счетом 1-0. В единственном очном матче Карен в 2018-м победил литовца на турнире в Монпелье – 6:2, 7:6.

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