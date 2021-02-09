Третий день Australian Open – это старт второго круга в исполнении Джоковича, Зверева, Халеп и других топов. Eurosport.ru подготовил для вас лучшие варианты ставок на пять игр.

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За шесть лет взрослой карьеры Тиафо ни разу не столкнулся с Джоковичем. Это неудивительно, учитывая, как нечасто он выступает на турнирах ATP. Френсис здорово начал Australian Open – американец в трех сетах вынес Стефано Травалью, который ранее дошел до финала турнира в Мельбурне перед AO. Тиафо способен легко обыгрывать равных себе, но с фаворитами у него постоянные проблемы, а потому в матче с Джоковичем он вряд ли возьмет не больше семи геймов.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Австралийский Марио Балотелли от тенниса уже выдал пока главный хайлайт турнира, одним движением унизив португальца Феррейру. Кирьосу здорово удается развлекать публику, генерировать перфомансы и конфликты, но со стабильностью этот парень не в ладах. Ник может как проиграть кому угодно, так и победить. Француз Умбер – из таких же. В ноябре он убрал в Париже Циципаса, но уже на следующем этапе вылетел от Чилича. Можно предположить, что в этом поединке будет минимум один тай-брейк – в матчах Кирьоса и Умбера тай-брейков всегда достаточно.

Когда 172-я ракетка мира встречается с седьмой, какого результата следует ожидать? Фавориты в теннисе редко сливают подобные матчи, а Зверев – тем более. Кресси не отличается особой боевитостью в играх с топами, а потому встреча наверняка закончится в три сета.

Касаткина занимает 75-е место в мировом рейтинге, но постепенно возвращает былой уровень. С Соболенко москвичка встречалась не так давно, но на грунте: в Париже белоруска победила в двух сетах. В первом Дарья отважно боролась и довела сет до тай-брейка, а во втором не взяла ни одного гейма. В 2019-м на харде победила Касаткина, а потому здесь может произойти что угодно. В такой игре стоит предположить, что матч затянется на три партии.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Год Томлянович начался невнятно: сначала логичный вылет от Соболенко в Абу-Даби, затем менее очевидный провал в матче с Корне в Мельбурне перед АО. Понятно, что австралийка не в форме, но и у Халеп не все прекрасно: поражение от Александровой с тремя выигранными геймами выглядит прискорбно. Возможно, виной карантин, но в такой встрече все решит класс, а здесь понятно, у кого преимущество. Плюс Халеп брала все матчи против Томлянович. Скорее всего, румынка победит всухую, а соперница не возьмет больше пяти геймов.

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