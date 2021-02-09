Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и рассказала, следила ли в детстве за известными спортсменками.

– После строжайшего двухнедельного карантина вы отправились на тренировку в первом часу ночи. Скажите, для вас подобная практика была впервые?

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– Это было в первый раз, и, конечно же, 15 дней карантина – это было очень тяжело. Ужасно – я бы даже так сказала. Естественно, это чувствуется сейчас и физически, и психологически это сложно. Первый такой опыт. Надеюсь, больше не повторится.

– Что было самым сложным в матче против Веры Звонаревой? Нехватка игровой практики либо противостояние сопернице, у которой больше опыта?

– Конечно же, Вера сражалась до последнего. Думаю, это был бы в любом случае сложный матч для меня. У нее опыт, но карантин очень повлиял. И Вера играла очень хорошо, поэтому было сложно.

– Ваше детство пришлось на расцвет российского тенниса. Можете вернуться на 10 лет назад и вспомнить, за кого из девчонок вы болели?

– Если честно, я не очень следила за матчами и турнирами, потому что не было времени. Я тренировалась, у меня была школа. Не могу сказать, что следила, но за звездами, такими как Шарапова, какие-то матчи Веры Звонаревой, я смотрела. Но сказать, что следила, не могу.

В первом круге Рыбакина обыграла Веру Звонареву в трех сетах (4:6, 6:4 6:4).

Во втором раунде Елена сыграет против Фионы Ферро, которая одолела Катерину Синякову.

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