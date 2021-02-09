В Мельбурне завершились все матчи первого круга Australian Open, а это значит, что пора подвести их итоги, отобрав самые сочные происшествия и факты. Ниже – десять самых ярких и важных событий первого круга АО.

Первая десятка (кроме Федерера) прошла дальше

Australian Open «Не скажу, что доволен игрой». Медведев – о выходе во 2-й круг ЧЕРЕЗ ЧАС

Из всей топ-10 только Зверев и Шварцман отдали сопернику хотя бы сет, остальные закончили матчи всухую. Труднее всего пришлось Берреттини, который возился с Кевином Андерсоном почти 3 часа, а в первом сете счет тай-брейка дошел до 11:9.

Медведев без проблем разобрался с Поспишилом

Даниил забрал три сета и закончил матч за 1 час 50 минут. Он был лучше Поспишила по эйсам, двойным ошибкам, точности подач, попаданиям первым мячом и числу розыгрышей на первой подаче. Медведев выиграл 15-й матч подряд, и, кажется, не намерен останавливаться.

Медведев побрил все линии и буднично прошел Поспишила

Хачанов с трудом переиграл 196-ю ракетку мира

Карен одолел австралийца Александара Вукича, который попал на Australian Open благодаря уайлд-кард. Хачанов и Вукич не могли определить победителя больше трех часов, после второго сета счет был 1:1, а в четвертом австралиец имел все шансы продлить удовольствие (он вел 5:2), но Карен нашел силы завершить все пораньше.

Рублев разделался с Ханфманном

Восьмая ракетка мира обыграл немецкого теннисиста в трех сетах, и почти по всем показателям был лучше оппонента. Андрей настрелял 17 эйсов, сделал меньше невынужденных ошибок и реализовал больше брейков. Теперь русскому теннисисту предстоит сыграть с бразильцем Тьяго Монтейро.

Рублев превратился в моряка Попая и согнул неуступчивого немца

Карацев впервые вышел во второй круг «ТБШ»

Аслан обыграл стоящего выше него в рейтинге итальянца Джанлуку Магера. Вышло довольно быстро: за час и сорок минут Карацев победил со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Россиянин впервые прошел во второй этап АО и любого другого турнира «Большого шлема», теперь его ждет белорус Егор Герасимов.

Кирьос в первый же день выдал гениальный хайлайт

Ник Кирьос продолжает перформить. Не успел стихнуть шум после конфликта Кирьоса с Джоковичем, как австралиец показал, что на корте тоже может некоторые вещи. Его удар между ног не глядя получился таким, что уже сейчас заслуживает попадания во все золотые подборки Austtalian Open. Наверняка это не последний выкрутас Ника.

Удары не глядя и между ног. Монфис и Кирьос – хедлайнеры дня

Монфис заплакал на пресс-конференции

Гаэль Монфис не побеждает уже 11 месяцев – в первом круге АО он уступил финну Эмилю Руусувуори, вышел на пресс-конференцию и излил душу. «Я проиграл, у меня нет уверенности. Я играю плохо. Не могу подавать, делаю невынужденные ошибки, нахожусь за шесть метров от задней линии. Я плохо себя чувствую, и вы это видите. Знаю, что потерял многое, и от этого больно. Хуже всего то, что я работаю как собака, но это не помогает. Я бы хотел встать и сказать себе, что этот кошмар закончился, но правда в том, что я не знаю, когда он прекратится», – сказал Монфис и заплакал.

Азаренко испытывала проблемы с дыханием и вылетела

Виктория Азаренко тяжело пережила карантин, а теперь потерпела болезненное поражение уже в первом круге от Джессики Пегулы. Во втором сете у белоруски возникли проблемы с дыханием, она взяла паузу и облокотилась на рекламный баннер. К Азаренко тут же подбежали врачи, но в итоге девушка завершила встречу. После игры спортсменка отказалась обсуждать инцидент и не объяснила, что с ней произошло.

Из 13 российских теннисисток осталось 7

Осака выбила Павлюченкову, в российской паре Грачева – Блинкова дальше прошла первая, Корне одолела Савиных, Рыбакина победила Звонареву, а Мугуруса была сильнее Гаспарян. Во втором круге Самсонова попытается отомстить Мугурсе за Гаспарян, Александрова сыграет с Крейчиковой, Потапова с Бабош, Касаткина с Соболенко, Кузнецова со Стрыцовой, а Кудерметова встретится с Грачевой.

Шаповалов угрожал судье пописать в бутылку

Канадский теннисист пытался отпроситься у судьи в туалет во время матча против Янника Синнера. Когда Шаповалов услышал отказ, он пригрозил, что справит нужду в бутылку. Денис не выполнил обещание, но все же победил и вышел во второй круг.

Шаповалов пригрозил судье, что помочится в бутылку

Australian Open стартовал 8 февраля и продлится до 21-го числа.

Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и американка София Кенин.

Australian Open Джокович вынесет Тиафо, Зверев одолеет Кресси. Прогнозы на АО ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ