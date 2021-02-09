Российский теннисист Даниил Медведев поделился с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и рассказал о тренировках с Роберто Баутиста-Агутом во время карантина.

– Насколько доволен игрой в первом матче?

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– 100% есть вещи, которые я бы мог сделать лучше, но, с другой стороны, этого было достаточно для победы в трех сетах, при этом довольно легко. Мы в принципе нормально общаемся с Вашеком, я знал, что он был на закрытом карантине. После матча он сказал, что после того, как вышел из карантина и начал играть на счет, повредил спину. Было видно во время матча, что он не готов на 100%, потому что играть он может очень хорошо. Рад, что победил легко.

– На карантине ты тренировался с Баутиста-Агутом. Он уже покинул турнир. Насколько эти тренировки получились плодотворными?

– Да, я видел, что он проиграл. Следим за всеми результатами, тут везде огромные табло. Две недели тренировок с ним были действительно очень крутыми. Наши тренеры хорошо общаются, поэтому мы делали какие-то специальные упражнения, которые подходили и мне, и ему. Не было такого, что мы хотим что-то сделать, а он говорит: «Мне это не нужно, давай сделаем что-нибудь другое». Когда играли сеты, у нас были розыгрыши по 40-50 ударов, какие-то сумасшедшие. Мне это очень помогло подготовиться к турниру. Ему, может быть, нет. Слышал, он травмировался. Матч его не смотрел, поэтому ничего сказать не могу.

– Если посмотреть на статистику, то Поспишил больше выиграл именно длинных розыгрышей. Есть какая-то конкретная причина у этого?

– Я не могу сказать, что сегодня очень доволен игрой. Не знаю, как правильно это описать, потому что люди могут не понять. Не чувствовал корт, не было такого ощущения, что я хочу сыграть метр от линии. Я могу туда попасть, соответственно, старался в каком-то смысле брать больше дистанции. В длинных розыгрышах я конкретно не чувствовал, что могу 20 ударов без ошибок стопроцентно попасть. Были какие-то ошибки, но этого хватило для победы.

В первом круге Медведев в трех сетах обыграл Поспишила (6:2, 6:2, 6:4).

Во втором раунде Даниил встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной, который одолел Атиллу Балаша.

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