Российский теннисист Карен Хачанов поделился с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и рассказал об изменениях в тренировочном процессе.

– Непростой получился матч, 2:5 с двумя брейками, в третьем сете ты проигрывал. За счет чего вытащил встречу и как ее оцениваешь?

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– Да, тяжелая игра. Последние несколько матчей мне противостояли соперниками схожего стиля. Иногда тяжело что-то сделать, когда люди хорошо подают, забивают, бьют, то есть играют очень активно. Корты чуть-чуть быстрее в этом году, чем в прошлом. За счет чего выиграл? Я начал много работать над психологической стороной. Наверное, это помогло – не выбесился, не выпал из игры, а продолжал делать, что делал. Начал лучше играть, переломил игру в нужный момент.

– На прошлой неделе ты провел два очень длинных и сложных матча. Они вымотали тебя или, наоборот, помогли подготовиться лучше?

– Насчет подготовиться, наверное, тоже, но вымотали все-таки больше. Потому что за два дня провел почти восемь часов на корте. Хорошо, что я начинал играть во вторник, и у меня было два дня на восстановление. Могу сказать, что я подготовился почти на 100%, ничего уже не болело, не тянуло. Физически, значит, я готов, на предсезонке работал достаточно на физику, сейчас в принципе это доказывается.

– Борис Собкин сказал, что некоторая консервативность в тренировочном процессе, возможно, мешает тебе вернуться в десятку. Что ты думаешь по этому поводу?

– Консервативность, я так понимаю, что это один и тот же тип тренировок, и то, что делал пару лет назад, продолжаю делать? Не знаю, не совсем с этим согласен, хотя я к Борису Львовичу очень хорошо отношусь, он ко мне тоже. Не знаю, честно говоря, с чего он это взял, потому что я не видел Бориса Львовича уже достаточно долгое время, может быть, год. Тем более на моих тренировках он тоже не присутствовал. Сейчас у меня есть основной тренер, второй тренер, и я бы сказал, что с этой предсезонки мы разнообразили тренировки, подход к физической подготовке. Посмотрим, что из этого выйдет.

В первом круге Хачанов в четырех сетах обыграл Александара Вукича (6:3, 6:7(4), 7:6(2), 6:4).

Во втором раунде Карен встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом, который одолел Сумита Нагала из Индии.

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