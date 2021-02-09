Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и рассказала о состоянии после двухнедельного карантина.
– По счету все вышло очень легко, но в геймах была борьба. Как вы сами оцениваете этот матч и свою игру?
– Рада пройти во второй круг, потому что особой подготовки у меня не получилось к Australian Open, просто хотела играть, по возможности наслаждаться теннисом. Игра была очень ровная, скользкая, удалось победить 6:2, 6:2, но, как вы сказали, борьба была в каждом гейме.
– Далее у вас матч с Белиндой Бенчич, вы прекрасно друг друга знаете, пять матчей провели. Чего ждете от игры с Белиндой?
– Тяжелый матч, еще одна игра, где, надеюсь, у меня будут шансы, где поборюсь за каждый мяч.
– В инстаграме вы вели видеодневник вашего пребывания на карантине. Расскажите о вашем опыте, как удалось пройти это тяжелое двухнедельное испытание?
– Психологически чувствовала себя комфортно, у меня было очень много дел. Училась, тренировалась, спала, кушала – достаточно плотный график получился. Я вчера разговаривала с Бенуа Пэром, он мне сказал, что попытался тренироваться, но у него не получалось. Он говорит, что у него был велосипед в номере, он два раза начинал крутить педали, у него не вышло. Посмотрел и говорит: «А у тебя получалось?» Я говорю: «Да, я не каждый день, но большинство дней проводила по две тренировки». Он на меня посмотрел, махнул рукой и ушел. Я не могу сказать, что это идеальная подготовка к Australian Open – конечно же, нет. У меня также были проблемы до поездки в Австралию, но я приехала с тем, что есть. Конечно, это не идеально, но я профессионал своего дела, просто постараюсь получше подготовиться к матчу.
- В первом круге Кузнецова в двух сетах обыграла Барбору Стрыцову (6:2, 6:2).
- Во втором раунде Светлана встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая одолела американку Лорен Дэвис.