– Психологически чувствовала себя комфортно, у меня было очень много дел. Училась, тренировалась, спала, кушала – достаточно плотный график получился. Я вчера разговаривала с Бенуа Пэром, он мне сказал, что попытался тренироваться, но у него не получалось. Он говорит, что у него был велосипед в номере, он два раза начинал крутить педали, у него не вышло. Посмотрел и говорит: «А у тебя получалось?» Я говорю: «Да, я не каждый день, но большинство дней проводила по две тренировки». Он на меня посмотрел, махнул рукой и ушел. Я не могу сказать, что это идеальная подготовка к Australian Open – конечно же, нет. У меня также были проблемы до поездки в Австралию, но я приехала с тем, что есть. Конечно, это не идеально, но я профессионал своего дела, просто постараюсь получше подготовиться к матчу.