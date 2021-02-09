Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и рассказала о своем функциональном состоянии.

– Как вы настраивались на встречу с Тревисан?

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– Конечно, на эту игру я настраивалась, как и на любую другую. Сегодня было жарче, чем обычно, поэтому мячи летели чуть быстрее. К сожалению, сегодня у меня не шла подача так, как хотелось, было много ошибок, которые можно было исключить. Но в целом она играла хорошо, особенно второй сет. Мне повезло в концовке, пара мячей залетела в корт, и все сложилось хорошо.

– Как оцените функциональное состояние в этом матче?

– Чисто физически я чувствую себя очень хорошо. Считаю, что нам повезло, потому что была возможность тренироваться все это время – и в течение карантина, и потом. Возможно, я чуть нервничала, немного больше, чем обычно, потому что все-таки первый круг, он всегда такой волнительный, вне зависимости от того, как ты играл до. Надеюсь, что в следующей игре должно быть получше, чем в этой.

– Нет ли у вас ощущения, что этот чемпионат по сетке напоминает прошлогодний, когда вы дошли до третьего круга? Непростой первый матч, потом, возможно, Барбора Крейчикова, и в третьем круге очень сильный конкурент, на сей раз в виде Эшли Барти.

– Не знаю, может быть, и похожи. Я пытаюсь далеко не заглядывать, а фокусироваться на каждой отдельно взятой игре.

В первом круге Александрова в двух сетах обыграла Мартину Тревисан (6:3, 6:4).

Во втором раунде Екатерина встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая одолела китаянку Сайсай Чжэн.

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