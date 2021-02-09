Всем привет! В Австралии стартовал первый турнир «Большого шлема» в этом году. Вместе с ним возвращается и подкаст Eurosport.ru «Хард & грунт». В первом выпуске обсудили главные темы начала сезона: карантинные ограничения, прогресс Романа Сафиуллина и трение Андрея Рублева об атлантов – эти действия теннисист выполнял, чтобы привлечь удачу. Поехали!