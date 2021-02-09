Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и о состоянии после карантина.

– Как получилось победить Ивашко и пройти во второй круг?

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– Победить получилось непросто, тяжело. Готовились к этому. Так сложилось по сетке, что мы оба были на жестком карантине, были в более-менее равных условиях в том плане, что оба сидели, у нас не было возможности тренироваться эти пять часов в день.

– Вы выиграли чемпионат Австралии среди юниоров. Между тем успехом и этим очень много времени прошло. Если вкратце, что вам мешало достичь такого же успеха на взрослом уровне?

– Травмы, если коротко.

– Сейчас вроде как все совпало. Получается вы чувствуете себя хорошо. Опишите ваше нынешнее состояние.

– В данный момент чувствую себя хорошо, по здоровью тоже все хорошо, проблемы есть, но они у каждого есть. Глобальных, которые раньше были, уже нет.

– Квалификация стояла за целый месяц до турнира. Набрать форму к квалификации, а потом и к основной сетке очень тяжело. Как вам это удалось?

– Было непросто, опять же потому, что мы были на жестком карантине. 15 дней не выходили из номера, за короткий промежуток времени получилось что-то наработать.

– Мотивация у вас запредельная будет в следующем матче. Второй круг, Кэмерон Норри, возможность сыграть с Надалем. Какая мотивация здесь главная?

– Если честно, до Надаля еще далеко, поэтому мы просто смотрим на следующий матч, это Кэмерон Норри. Будем делать все, что сможем, чтобы пройти его.

В первом круге Сафиуллин в трех сетах обыграл Илью Ивашко (6:4, 6:3, 6:4).

Во втором раунде Роман встретится с британцем Кэмероном Норри, который одолел соотечественника Дэниела Эванса.

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