Australian Open – время, когда можно поверить не только в любимого спортсмена, но и в собственные навыки Ванги. Но что, если денег на проверку не так много? Выручат экспрессы! Главное ставить грамотно, не теряя голову. Для пробной ставки вполне достаточно и 500 рублей. Предлагаем составить экспресс из трех событий третьего дня AO, каждая ставка с коэффициентом не меньше 1.4, но и без совсем неадекватных кэфов.

Егор Герасимов – Аслан Карацев

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В последних трех матчах Карацев не отдавал соперникам ни сета, Герасимов же играл неровно, но соперники у него, надо признать, были серьезнее. Российский теннисист дважды в карьере уступал белорусу, но было это очень давно, зато полгода назад на харде он спокойно победил в двух сетах. Именно Карацева букмекеры считают фаворитом, но Аслан и Егор никогда не встречались на турнирах «Большого шлема» и не играли даже трех сетов. Надо полагать, что в этот раз будет много борьбы, поэтому ТБ37,5 в матче вполне реален.

Доминик Тим – Доминик Кёпфер

Матч за право считаться лучшим Домиником на Australian Open. Понятное дело, даже в случае победы Кёпфер не убедит нас, что он круче Тима, тем более шансов на это у него маловато. Третья ракетка мира набирает ход: после провалов на ATP Cup Тим напоследок был готов разобраться с Пэром, но француз снялся во время игры. АО австриец начал с убедительной победы на Кукушкиным. Вряд ли ему помешает немец Кёпфер, который до выноса боливийца Уго Дельена проиграл три встречи. Не стоит сомневаться, что австрийский Доминик победит немецкого, и на это ему хватит трех сетов.

Доминик Тим Фото: Getty Images

Каролин Гарсия – Наоми Осака

Осака не проигрывает уже 15 официальных матчей подряд, последнее ее поражение случилось в августе 2020-го. Гарсия регулярно вылетает на ранних стадиях турниров и от менее именитых соперниц вроде Брэди или Контавейт. Француженка вряд ли что-то противопоставит японской звезде, которая готовится стать новой Сереной. Вполне вероятно, что Наоми закончит матч быстро, а тотал геймов будет меньше 19,5.

Итого: 1,67 х 1,44 х 1,70 = 4,16

Возможный выигрыш: 4,16 х 500 = 2080

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