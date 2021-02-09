Пятая ракетка турнира, грек Стефанос Циципас дал самое впечатляющее интервью на корте за последние годы.

Он за 1 час 32 минуты расправился с французом Жилем Симоном и отдал сопернику всего четыре гейма – 6:1, 6:2, 6:1. Интервьюер сказал, что Стефанос доминировал на корте, и спросил, удивлен ли он таким счетом. «Хм, я не знаю. Конечно, не ожидал, что это будет так просто, со своей стороны я провел отличный матч», – ответил Циципас.

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После этих слов публика на стадионе массово загудела. Зрители посчитали, что грек пренебрежительно отнесся к Симону. Стефанос встал в закрытую позу и сказал: «В смысле, давайте быть честными…», после чего часть болельщики рассмеялась, часть вновь засвистела.

«Боже, кажется, я уже все испортил. Думаю, я хорошо играл, это был впечатляющий матч от начала до конца», – снова начал Циципас и опять нарвался на бурную реакцию толпы. «Что мне нужно сказать?» – рассмеялся теннисист.

Зрители хохотали буквально после каждого ответа Стефа, камеры в этот момент выхватывали фанатов с греческими флагами. «Последнее, чего я ожидал, – сыграть на «Род Лэйвер Арене» и чтобы все смеялись надо мной», – признался игрок.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Циципас сыграет с местным теннисистом Танаси Коккинакисом.

Наивысшее достижение Стефаноса на турнирах «Большого шлема» – полуфиналы Australian Open-2019 и на «Ролан Гаррос»-2020.

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