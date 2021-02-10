Российский теннисист Аслан Карацев на дебютном «Шлеме» пробился в третий круг турнира: на Australian Open он отдал всего один гейм белорусу Егору Герасимову.
Игра завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:0 в пользу 27-летнего Карацева и продлилась всего час 35 минут. Аслан десять раз подвал навылет, два раза ошибся на подаче и реализовал девять брейк-пойнтов из 17. Герасимов выполнил пять эйсов и допустил столько же двойных ошибок. У него было пять возможностей взять чужую подачу, но он не воспользовался ни одной.
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В третьем круге Карацев сыграет с восьмой ракеткой мира, аргентинцем Диего Шварцманом.
- Карацев занимает 114 место в текущем рейтинге ATP.
- Он выиграл уже 31 матч из 37 после возобновления сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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