Российский теннисист Аслан Карацев на дебютном «Шлеме» пробился в третий круг турнира: на Australian Open он отдал всего один гейм белорусу Егору Герасимову.

Игра завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:0 в пользу 27-летнего Карацева и продлилась всего час 35 минут. Аслан десять раз подвал навылет, два раза ошибся на подаче и реализовал девять брейк-пойнтов из 17. Герасимов выполнил пять эйсов и допустил столько же двойных ошибок. У него было пять возможностей взять чужую подачу, но он не воспользовался ни одной.