Восьмая сеяная Андрееску уступила Су-Вэй Сьех из Тайваня со счетом 3:6, 2:6. 20-летняя канадка вернулась на «Большой шлем» впервые после победы на US Open-2019 и прошла в Мельбурне только один круг. В матче против Су-Вэй она выполнила три эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Также Бьянка допустила 25 невынужденных ошибок против 14 у соперницы.