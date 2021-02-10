Женский тур на Australian Open начал терять игроков десятки: во втором круге вылетели Бьянка Андрееску и Каролина Плишкова.
Восьмая сеяная Андрееску уступила Су-Вэй Сьех из Тайваня со счетом 3:6, 2:6. 20-летняя канадка вернулась на «Большой шлем» впервые после победы на US Open-2019 и прошла в Мельбурне только один круг. В матче против Су-Вэй она выполнила три эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Также Бьянка допустила 25 невынужденных ошибок против 14 у соперницы.
Затем вылетела девятая сеяная – чешка Петра Квитова. В трех сетах она не справилась с Сораной Кирстей – румынка выиграла со счетом 6:4, 1:6, 6:1. 30-летняя Квитова также сорила невынужденными (44 против 30 у Кирсти), допустила семь двойных ошибок и только один раз подала навылет.
- Су-Вэй в третьем круге сыграет с победительницей пары Винус Уильямс – Сара Эррани.
- Кирстя встретится с Маркетой Вондроушовой. В случае побед обе теннисистки пересекутся в 1/8 финала.