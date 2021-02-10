Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка покинул Australian Open-2021 во втором круге после пятисетового матча против Мартона Фучовича – 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6(9) в пользу венгра.

Игра продлилась 4 часа 3 минуты. Фучович забрал два первых сета, но швейцарец перевел игру в решающую партию. Он первым отдал свою подачу, отыгрался в следующем же гейме, и в итоге матч перешел в чемпионский тай-брейк (до десяти очков).

Australian Open Депутат назвал Вавринку паршивым теннисистом за въезд в Австралию 18/01/2021 В 12:11

Теннисисты теряли свои подачи, но Фучович ошибался больше – Вавринка имел тройной матчбол при счете 9:6. Однако венгр взял два очка на своей подаче, сравнял, вышел вперед на чужой и наконец завершил игру, доведя счет на тай-брейке до 11:9 в свою пользу.

Победитель матча выполнил две подачи навылет, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. Вавринка сделал девять эйсов, две двойные ошибки и пять раз взял подачу соперника – всего у него было шесть возможностей. Швейцарец опередил соперника как по активно выигранным мячам (49 против 32), так и по невынужденным ошибкам (73 против 46).

В третьем круге 29-летний Фучович сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Вавринка выиграл Australian Open в 2014 году.

ATP Masters Париж Вавринка не пустил Рублева в четвертьфинал парижского «Мастерса» 05/11/2020 В 22:34