Первая ракетка мира Новак Джокович не без труда выиграл матч второго круга Australian Open против 23-летнего американца Френсиса Тиафо – игра продлилась более трех с половиной часов и завершилась со счетом 6:3, 6:7(3), 7:6(2), 6:3 в пользу серба.

Джокович дважды отдал сопернику свою подачу и не обошелся без конфронтации с его болельщиками на трибунах – группа молодых людей с плакатом «Церковь Френсиса Тиафо» вела себя слишком громко. К ним подошел работник турнира и попросил вести себя тише.

Звездным часом Тифао был второй сет, который он вытащил на тай-брейке. В третий партии повторить это не удалось, а в четвертом молодой американец стал терять концентрацию и дважды лишился первой подачи за затяжку времени. Поспорив с судьей, он позволил Джоковичу сделать брейк при счете 3:3, а затем, когда Новак выиграл еще один гейм, закончил матч двойной ошибкой.