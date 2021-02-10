Доброго утра, дня или вечера! Подкаст Eurosport.ru «Хард & грунт» продолжает следить за баталиями на Australian Open. Все российские теннисисты, включая отечественную Биг-3 (Медведев, Рублев, Хачанов) прошли во второй раунд мужской сетки, а вот у девушек все равно мало шансов на вторую неделю. Молодые Синнер и Шаповалов провели лучший матч стартового круга.
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