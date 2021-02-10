Australian Open-2021 начали пять российских теннисистов: кроме Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова, которые втроем рекордно входят в топ-20, в Мельбурн приехали Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Эти двое не стоят в первой сотне рейтинга, а на первый для себя «Шлем» отобрались через квалификацию.

Первый круг турнира преодолели все пятеро, причем Карацеву и Сафиуллину это удалось легче, чем Хачанову – Карен отдал сет 196-й ракетке мира Александру Вукичу, а квалифаеры прошли без потерь. Пять российских теннисистов пробились во второй круг впервые с US Open-2013 – тогда играли Михаил Южный, Александр Богомолов, Евгений Донской, Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

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Второй круг тоже начался бодро. В первую половину сетки попал только Карацев – остальные сыграют в четверг – и не заметил на корте белоруса Егора Герасимова. На дебютном «Шлеме» российский теннисист разобрался с более рейтинговым соперником (79-е место против 114-го) чуть более чем за полтора часа с двумя «баранками», отдав всего один сет. 6:0, 6:1, 6:0 – и в третьем круге Аслана ждет восьмая ракетка мира Диего Шварцман.

Дебют на мэйджоре в 27 лет – нетипичная история. В предыдущие годы карьеры Карацев нигде не выделялся: играл на «фьючерсах» и мелькал на российских турнирах ATP в Москве и Санкт-Петербурге. В 2014 году он обыграл Даниила Медведева в квалификации «Кубка Кремля» – нынешний топ семь лет назад находился в седьмой сотне рейтинга. Через год Аслан добыл первую победу в ATP-туре, одолев на знакомом московским ивенте Михаила Южного.

Аслан Карацев, ATP Cup 2021 Фото: Getty Images

Возрождение Карацева пришлось на 2020 год, причем на постпандемийный период. Пока Рублев штамповал титулы ATP 500 и ATP 250, Аслан отрывался на «Челленджерах»: выиграл в Праге и Остраве, а до финалов дошел трижды подряд. Серия на «Челленджерах» – 18 побед из 20. Одно из поражений (в финале первого пражского турнира) Аслану нанес трехкратный чемпион «Шлемов» Стэн Вавринка. Зато от ударов Карацева отлетали Гулбис, Грикспур, Веселы и другие нынешние середняки, победы над которыми – залог восхождения в топ-100. После AO-2021 Аслан гарантированно дебютирует в сотне.

В Мельбурне он выглядит исключительно уверенно и наверняка даст достойный бой Шварцману, хотя надеяться на чудо все же наивно. А вот на плотную борьбу с небольшим перевесом в пользу аргентинца – пожалуй. На победном для России ATP Cup Карацев тренировался бок о бок с Медведевым и Рублевым, а Даниил как раз обыграл Диего у него на глазах. Всего после возобновления сезона-2020 Аслан победил в 31 матче из 37.

«Что это было?» – возникает в голове при просмотре Герасимов – Карацев

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