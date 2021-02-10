23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс поделилась подробностями создания необычного комбинезона с одной штаниной, в котором она выступает на Australian Open-2021.
«Его придумали в последний момент. Предыдущий дизайн не выглядел в стиле Серены, поэтому команда Nike создала нечто более подходящее, а выпускать его в розницу времени уже не было. Он очень легкий. Если присмотреться – ткань дышащая, перфорированная и невероятно легкая. Так что мне нельзя забывать надевать нижнее белье», – цитирует 39-летнюю Уильямс Tennishead.
Australian Open
Пальто, пачка и комбинезон. Серена – королева теннисной моды
Серена в своем уже культовом костюме вынесла Стоянович с корта
- Наряд Серены – трибьют легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер, рекорд которой на стометровке держится уже больше 30 лет.
- Уильямс вышла в третий круг Australian Open, обыграв Лауру Зигемунд и Нину Стоянович. В следующем матче она встретится с Анастасией Потаповой из России.
Australian Open
Серене хватило 56 минут в 1-м круге. Сколько геймов она отдала?
Australian Open
Блиц с Сереной: худшая привычка, желание воскресить динозавров