«Его придумали в последний момент. Предыдущий дизайн не выглядел в стиле Серены, поэтому команда Nike создала нечто более подходящее, а выпускать его в розницу времени уже не было. Он очень легкий. Если присмотреться – ткань дышащая, перфорированная и невероятно легкая. Так что мне нельзя забывать надевать нижнее белье», – цитирует 39-летнюю Уильямс Tennishead.