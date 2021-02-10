Чемпионка «Ролан Гаррос»-2020 Ига Швёнтек оставила нестандартную надпись на камере после победы во втором круге Australian Open.

19-летняя польская теннисистка обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 6:4. После завершения матча победитель по традиции расписывается на камере оператора, оставляя девиз, цитату или другие мысли, которыми хочется поделиться. Швёнтек же была лаконична.