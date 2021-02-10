Чемпионка «Ролан Гаррос»-2020 Ига Швёнтек оставила нестандартную надпись на камере после победы во втором круге Australian Open.

19-летняя польская теннисистка обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 6:4. После завершения матча победитель по традиции расписывается на камере оператора, оставляя девиз, цитату или другие мысли, которыми хочется поделиться. Швёнтек же была лаконична.

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«Я не знаю, что написать», – вывела Ига маркером честное послание, добавила веселый эмодзи со скобочкой и оставила свой автограф.

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  • В третьем круге Швёнтек сыграет с француженкой Фионой Ферро.
  • Благодаря победе на «Ролан Гаррос» полька занимает 17-е место в рейтинге WTA.

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