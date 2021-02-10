«Новак старается закончить эту перепалку. Ему это не очень нравится – он борется за девятый Australian Open, у него нет времени, он не хочет энергию на это тратить. А Кирьосу нравится, он получает удовольствие. Другое поколение. И, конечно, для Кирьоса очень важны соцсети. Нику нравится, Новак хочет, чтобы это закончилось.

Я на стороне Новака. Мне кажется, Новак делает нечто, что делал Артур Эш в свое время – он основал ATP, и Джимми Конорс был недоволен. И мы после этого в этом участвовали, мы улучшили условия для игроков, все стали получать больше призовых. Новак старается представлять теннисистов поменьше (ниже рейтингом – Eurosport), маленького человека практически. Он в этом плане очень здорово помогает, нужно это отмечать. Ник Кирьос его критикует, но мне кажется, что Новак прекрасные вещи делает – защищает маленького человека», – сказал 56-летний Виландер.