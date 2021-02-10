Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором раунде победила соотечественницу Варвару Грачеву – 5:7, 6:2, 6:2. После матча 23-летняя спортсменка сказала, что первый сет был тяжелым к

– Что случилось в первом сете?

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– Да, матч был непростой, в первом сете все складывалось не совсем так, как мне бы хотелось. После матча я услышала, что мне сказали тренеры: в первом сете я вообще не делала то, о чем мы договаривались перед матчем. Поэтому, наверное, первый сет был тактически неправилен. Во втором сете я постаралась вспомнить, что мне говорили, постараться преследовать как раз те действия, которые должна. И это принесло результат.

– Мы иногда слышим интершум. У тебя с тренерами были какие-то перепалки. Если не секрет, бывает такое?

– Конечно, бывает, знаете. Немного нервничаешь, где-то не похлопали, где-то что-то там сказали... Нервы. Вот так и происходят перепалки. Конечно, это неправильно, но что поделаешь. Иногда бывает.

– Сегодня в районе 30. Тяжело? Как переносится жара?

– Да, сегодня, наверное, был такой первый жаркий день. Что ощущалось: мячи гораздо быстрее летели, не так мяч контролировался, как в прохладную погоду до этого. Скорости гораздо были быстрее. По лично моим ощущениям, мяч от ракетки гораздо быстрее отлетал. Во втором и третьем сетах солнышко уже начало заходить, мяч стал больше контролироваться. Я стала делать с мячом то, что хочу. В первом сете такое не получалось.

В третьем раунде Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп.

Вероника во второй раз в карьере вышла в третий раунд «Шлема» и впервые – в Мельбурне.

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