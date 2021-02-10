Второй круг Australian Open завершится матчами участников нижней половины женской и мужской сеток. Eurosport.ru подобрал для вас лучшие прогнозы для ставок на австралийский турнир.

Australian Open Кирьос отыграл два матчбола в четвертом сете и победил в пятом ЧЕРЕЗ ЧАС

Рублев находится в превосходной форме, что доказал не только на ATP Cup, но и в первом круге – Яннику Ханфманну из Германии повезло провести на корте чуть больше часа. Главная фишка Андрея в этом сезоне – потрясающая скорость. Он все время увеличивает темп, который не могут поддержать даже игроки топ-20. Например, Фабио Фоньини.

Андрей Рублев, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Тьяго Монтейро играет в достаточно медленной и тягучей манере, а еще не слишком быстр в перемещениях по корту. Специализирующемуся на грунте бразильцу сильно повезло с соперником по первом кругу, но даже относительная свежесть не поможет ему навязать борьбу. Рублев завершит встречу в трех сетах (тм 18,5 геймов за 2,01) и не позволит сопернику добраться даже до тай-брейка.

20-летний чех во второй раз играет на «Шлеме» (впервые – в 2020-м на «РГ») и выиграл в Австралии свой первый матч. Хотя как выиграл? Его соперник – Марио Вилелья – снялся из-за травмы в четвертом сете. Тем не менее, как бы не выглядел Томаш, во встрече против Берреттини все будет зависеть от итальянца.

Маттео выиграл три личных матча и втащил Италию в финал ATP Cup плюс в первом круге выбил Кевина Андерсона в трех сетах. 10-я ракетка мира играет исключительно мощно, но еще прибавил в вариативности. Мачак, который впервые сыграет на большой арене против игрока десятки, будет мандражировать и вряд ли возьмет хотя бы сет. 3:0 в пользу Маттео за 1,67 – прекрасный вариант.

Букмекеры дают почти равные коэффициенты на победу обеих, но Кузнецова выглядит предпочтительнее. Во-первых, Светлана затратила на час меньше для победы в первом круге. Во-вторых, играет значительно стабильнее и увереннее – кажется, карантинная ловушка сказалась на ней меньше, чем на швейцарке.

Светлана Кузнецова Фото: Getty Images

Белинда выступает в Австралии после длительной паузы (не играла с сентября из-за повреждения) и не набрала должную форму. Поражение от Сораны Кырстя на неделе перед АО и проигранный Лорен Дэвис сет намекает, что 1,8 на Кузнецову – отличный вариант для ставки.

После успехов в 2019-2020-м восхищения 16-летней Кори Гауфф слегка поутихли. Американка не показывает сверхъестественных результатов и игры, ее все реже представляют на соревнованиях как готового к прорыву игрока. Но матч против Свитолиной – отличный шанс исправить ситуацию.

Кори играет очень агрессивно, и для нее это отличная новость перед будущей встречей – Элина классно тащит мячи, но часто сдувается против настойчивых соперниц. К тому же украинка вряд ли будет на подъеме в свете истории с Гаэлем Монфисом. Возлюбленный Свитолиной переживает сложный период (плакал на пресс-конференции после поражения в первом круге), это может отразиться на игре Элины. Гауфф должна воспользоваться моментом и взять хотя бы сет – на это дают кэф 1,66.

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