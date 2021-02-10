Арена Рода Лэйвера
Даниэль Коллинс (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – начало в 3:00 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Дарья Гаврилова (Австралия)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Танаси Коккинакис (Австралия)
Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 11:00 (мск)
Майкл Ммох (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Арена Маргарет Корт
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Светлана Кузнецова (Россия) – начало в 3:00 (мск)
София Кенин (США, 4) – Кайя Канепи (Эстония)
Томаш Махач (Чехия) – Маттео Берреттини (Италия, 9)
Пабло Куэвас (Уругвай) – Алекс де Минаур (Австралия, 21) – начало в 3:00 (мск)
Джессика Пегула (США) – Саманта Стосур (Австралия)
Джон Кейн Арена
Андрей Рублев (Россия, 7) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало в 4:00 (мск)
Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Хизер Уотсон (Великобритания)
Фабио Фоньини (Италия, 16) – Сальваторе Карузо (Италия)
Роберто Карбаллес (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 4) – начало не раньше 11:00 (мск)
1573 Арена
Лин Чжоу (Китай) – Элис Мертенс (Бельгия, 18) – начало в 3:00 (мск)
Карен Хачанов (Россия, 19) – Ричардас Беранкис (Литва)
Дженнифер Брэйди (США) – Мэдисон Брингл (США)
Майар Шериф (Египет) – Кая Юван (Словения)
Корт № 3
Шелби Роджерс (США) – Ольга Данилович (Сербия) – начало в 3:00 (мск)
Алексей Попырин (Австралия) – Ллойд Харрис (ЮАР)
Кристоффер О'Коннелл (Австралия) – Раду Албот (Молдавия)
Нао Хибино (Япония) – Кристина Младенович (Франция)
Корт № 7
Фелисиано Лопес (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия, 31) – начало в 3:00 (мск)
Филип Крайинович (Сербия, 28) – Пабло Андухар (Испания)
Корт № 8
Надя Подороска (Аргентина) – Донна Векич (Хорватия, 28) – начало после парного матча
Маккензи Макдональд (США) – Борна Чорич (Хорватия, 22)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало не раньше 8:30 (мск)
Корт № 13
Каролина Мухова (Чехия, 25) – Мона Бартель (Германия) – начало в 3:00 (мск)
Каспер Рууд (Норвегия, 24) – Томми Пол (США) – начало не раньше 4:30 (мск)
Корт № 14
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – начало после парного матча
Корт № 16
Барбора Крейчикова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия, 29) – начало после парного матча
Корт № 17
Карлос Алькарас (Испания) – Эльяс Имер (Швеция) – начало после парного матча