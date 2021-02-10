Арена Рода Лэйвера

Даниэль Коллинс (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – начало в 3:00 (мск)

Australian Open
Рублев порвет Монтейро, сложности Свитолиной. Прогнозы на АО
ЧЕРЕЗ 31 МИНУТУ

Эшли Барти (Австралия, 1) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Танаси Коккинакис (Австралия)

Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 11:00 (мск)

Майкл Ммох (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Арена Маргарет Корт

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Светлана Кузнецова (Россия) – начало в 3:00 (мск)

София Кенин (США, 4) – Кайя Канепи (Эстония)

Томаш Махач (Чехия) – Маттео Берреттини (Италия, 9)

Пабло Куэвас (Уругвай) – Алекс де Минаур (Австралия, 21) – начало в 3:00 (мск)

Джессика Пегула (США) – Саманта Стосур (Австралия)

Джон Кейн Арена

Андрей Рублев (Россия, 7) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало в 4:00 (мск)

Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Хизер Уотсон (Великобритания)

Фабио Фоньини (Италия, 16) – Сальваторе Карузо (Италия)

Роберто Карбаллес (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 4) – начало не раньше 11:00 (мск)

1573 Арена

Лин Чжоу (Китай) – Элис Мертенс (Бельгия, 18) – начало в 3:00 (мск)

Карен Хачанов (Россия, 19) – Ричардас Беранкис (Литва)

Дженнифер Брэйди (США) – Мэдисон Брингл (США)

Майар Шериф (Египет) – Кая Юван (Словения)

Корт № 3

Шелби Роджерс (США) – Ольга Данилович (Сербия) – начало в 3:00 (мск)

Алексей Попырин (Австралия) – Ллойд Харрис (ЮАР)

Кристоффер О'Коннелл (Австралия) – Раду Албот (Молдавия)

Нао Хибино (Япония) – Кристина Младенович (Франция)

Корт № 7

Фелисиано Лопес (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия, 31) – начало в 3:00 (мск)

Филип Крайинович (Сербия, 28) – Пабло Андухар (Испания)

Корт № 8

Надя Подороска (Аргентина) – Донна Векич (Хорватия, 28) – начало после парного матча

Маккензи Макдональд (США) – Борна Чорич (Хорватия, 22)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало не раньше 8:30 (мск)

Корт № 13

Каролина Мухова (Чехия, 25) – Мона Бартель (Германия) – начало в 3:00 (мск)

Каспер Рууд (Норвегия, 24) – Томми Пол (США) – начало не раньше 4:30 (мск)

Корт № 14

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – начало после парного матча

Корт № 16

Барбора Крейчикова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия, 29) – начало после парного матча

Корт № 17

Карлос Алькарас (Испания) – Эльяс Имер (Швеция) – начало после парного матча

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