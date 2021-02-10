Фабио Фоньини – Сальваторе Карузо

Australian Open Матчи Медведева, Рублева и Хачанова, Кузнецова – Бенчич ЧЕРЕЗ 12 МИНУТ

Дон Фабио неплохо проявил себя на ATP Cup и даже во вчистую проигранном Андрею Рублеву матче смотрелся бодро и временами исполнял классные удары. При этом Фоньини очень низко котировался букмекерами на командном турнире (5,0 против Каррено – что?) и в матче первого круга АО против Эрбера (1,73).

В игре с соотечественником Карузо на успех Фабио дают неприлично высокие 1,43. А ведь Сальваторе по большей части грунтовик и никак не серьезный соперник на быстрых кортах.

Роберто Карбаллес – Даниил Медведев

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Даниил выиграл 15 матчей подряд и точно заберет 16-й – во встрече против Карбаллеса исход настолько очевиден, что букмекеры не принимают ставки на победу Медведева. Российский лидер очень (тьфу-тьфу) стабилен, чего нельзя сказать об испанце – тот даже в матче против Атиллы Балаша необъяснимым образом срывал удары. Ну и класс соперников несоизмерим.

Если Даниил легко брейковал здорово играющего на подаче Вашека Поспишила, то с Роберто у него точно не возникнет проблем.

София Кенин – Кайя Канепи

Действующая чемпионка турнира после победы в первом круге жаловалась на полученное по ходу игры повреждение, но вряд ли даже это может служить оправданием затянувшемуся матчу против 133-й ракетки мира Мэддисон Инглис. София сама по себе показывала невзрачный теннис, причем не впервые в этом сезоне.

35-летняя эстонка вдруг ожила в 2021-м, за неделю до АО сыграла в финале мельбурнского турнира (прошла по сетке Касаткину, Соболенко и Александрову). На мэйджоре Кайя тоже стартовала довольно дерзко, расправившись с Анастасией Севастовой. Сет у Кенин она должна взять.

Итого: 1,43 х 1,72 х 1,46 = 3,59

Возможный выигрыш: 3,59 х 500 = 1795

Australian Open Рублев порвет Монтейро, сложности Свитолиной. Прогнозы на АО ЧАС НАЗАД