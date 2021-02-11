Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов уверенно преодолели второй круг Australian Open, в трех сетах одолев бразильца Тьяго Монтейро и литовца Ричардаса Беранкиса соответственно.
Матч Рублева завершился со счетом 6:4, 6:4, 7:6(8) – Андрею впервые в сезоне понадобился тай-брейк, чтобы выиграть партию. Вторая ракетка России выполнил 16 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал два брейк-понйта из девяти. Рублев активно выиграл 45 мячей (против 25 у соперника) и допустил 37 невынужденных ошибок (против 35 у Монтейро). Бразильский теннисист ни разу не взял чужую подачу, хотя имел четыре возможности.
Хачанов выиграл у 30-летнего Беранкиса со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Карен 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и четыре раза брейканул соперника, а сам ушел с брейк-пойнтов дважды. По сравнению с Беранкисом Хачанов мало ошибался – 21 невынужденная против 54.
- В третьем круге Рублев сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.
- Хачанов ждет соперника из пары Маттео Берреттини – Томаш Мачак.