Матч Рублева завершился со счетом 6:4, 6:4, 7:6(8) – Андрею впервые в сезоне понадобился тай-брейк, чтобы выиграть партию. Вторая ракетка России выполнил 16 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал два брейк-понйта из девяти. Рублев активно выиграл 45 мячей (против 25 у соперника) и допустил 37 невынужденных ошибок (против 35 у Монтейро). Бразильский теннисист ни разу не взял чужую подачу, хотя имел четыре возможности.