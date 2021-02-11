65-я ракетка мира из Эстонии победила со счетом 6:3, 6:2 и продлила успешную серию: в 2021 году она победила Арину Соболенко из топ-10, бывшего игрока десятки Дарью Касаткину и первую ракетку России Екатерину Александрову. 35-летняя Канепи 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.