Действующая чемпионка Australian Open София Кенин из Америки покинула турнир после второго круга, проиграв Кайе Канепи.
65-я ракетка мира из Эстонии победила со счетом 6:3, 6:2 и продлила успешную серию: в 2021 году она победила Арину Соболенко из топ-10, бывшего игрока десятки Дарью Касаткину и первую ракетку России Екатерину Александрову. 35-летняя Канепи 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
WTA Мельбурн
Александрова не вышла в финал после победы над Халеп в 1/4
Статистика 22-летней Кенин не так хороша: всего один эйс, три ошибки на подаче и ни одного сделанного брейка. Американка активно выиграла всего 10 мячей (против 22 у Канепи) и допустила 22 невынужденные ошибки (у соперницы – 17).
- В третьем круге Канепи сыграет с 28-й сеяной Донной Векич.
- В предыдущий игровой день вылетели Бьянка Андрееску (восьмой номер посева) и Петра Квитова (девятая сеяная).
Roland-Garros
Швёнтек вдохновляется творчеством Pink Floyd. Она звучит так же неповторимо
Roland-Garros
Швёнтек: «Каждый год смотрела, как побеждает Рафа. Безумие, что я стою на том же месте»