Во втором матче турнира 26-летняя Александрова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:3, 7:6(4). Екатерина девять раз подала навылет, шесть раз допустила ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи. Российская теннисистка активно выиграла 33 мяча (у соперницы – всего 14) и допустила 28 невынужденных ошибок (против 34 у Крейчиковой).