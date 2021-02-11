Первая ракетка России Екатерина Александрова прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с лидером рейтинга WTA Эшли Барти.

Во втором матче турнира 26-летняя Александрова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:3, 7:6(4). Екатерина девять раз подала навылет, шесть раз допустила ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи. Российская теннисистка активно выиграла 33 мяча (у соперницы – всего 14) и допустила 28 невынужденных ошибок (против 34 у Крейчиковой).

Australian Open
«Было жарче, чем обычно». Сложный старт Александровой на АО
ВЧЕРА В 14:42

В третьем круге Александрова встретится с австралийкой Эшли Барти. Первая ракетка мира переиграла со счетом 6:1, 7:6(7) соотечественницу Дарью Гаврилову.

  • Помимо Александровой, в сетке остались Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
  • В четвертый игровой день от Белинды Бенчич вылетела Светлана Кузнецова.

Действующая чемпионка АО Кенин вылетела от 35-летней Канепи

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

WTA Мельбурн
Александрова не вышла в финал после победы над Халеп в 1/4
06/02/2021 В 07:53
Кубок Федерации Одиночки
Русские теннисистки в пяти играх одолели Румынию и вышли в финальную часть Кубка Федерации
08/02/2020 В 21:40