Первая ракетка России Екатерина Александрова прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с лидером рейтинга WTA Эшли Барти.
Во втором матче турнира 26-летняя Александрова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:3, 7:6(4). Екатерина девять раз подала навылет, шесть раз допустила ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи. Российская теннисистка активно выиграла 33 мяча (у соперницы – всего 14) и допустила 28 невынужденных ошибок (против 34 у Крейчиковой).
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В третьем круге Александрова встретится с австралийкой Эшли Барти. Первая ракетка мира переиграла со счетом 6:1, 7:6(7) соотечественницу Дарью Гаврилову.
- Помимо Александровой, в сетке остались Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
- В четвертый игровой день от Белинды Бенчич вылетела Светлана Кузнецова.
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