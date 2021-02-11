Главным героем «Ролан Гаррос» редко оказывается кто-то, кроме Рафы Надаля, однако прохладным октябрьским вечером в Париже Доминик Тим и Диего Шварцман отвлекли болельщиков от испанского киборга. Битва в четвертьфинале грунтового «Шлема» растянулась на пять сетов и продолжалась дольше пяти часов. Спор о лучшем матче турнира закончился еще до решающих стадий: исход первых четырех партий решался на тай-брейках, оба соперника показывали невероятный характер и бились так, будто от исхода встречи зависит карьера.
Силы оставили Тима лишь в последнем сете – со счета 3:2 по геймам Шварцман оторвался и вышел в полуфинал. Поражение не преуменьшило заслугу австрийца – он достоин уважения хотя бы за то, как долго сражался против отдохнувшего Диего, хотя сам в четвертом раунде пять партий бодался с неуступчивым аутсайдером Уго Гастоном. Француз отыгрался со счета 0:2, но в решающем сете Доминик нечеловеческим усилием дожал талантливого выскочку. Лишь два марафона заставили Тима оступиться на пути к пятому полуфиналу «Ролан Гаррос» подряд – до этого он дважды останавливался на стадии 1/2 и еще два раза уступил в решающем матче.
«Я пробовал все возможное, чтобы восстановиться лучшим образом, – сокрушался австриец после вылета. – Даже впервые в карьере целый день ничего не делал перед матчем прошлого раунда, чтобы на 100 процентов перезагрузиться». Накопившаяся усталость после перелетов также усложнила задачу: триумфальный для Тима US Open завершился лишь 13 сентября, а уже в конце месяца новый член элитного клуба бился в Париже. Американский «Шлем» тоже не получился для Доми легкой прогулкой: по ходу финала он уступал 0:2 по сетам Саше Звереву, а перед решающим тай-брейком еле двигался из-за судорог, но все-таки дожал немца.
«Такое случилось со мной впервые за много лет, – признался Тим. – Каким-то образом моя вера оказалась сильнее, чем мое тело». Больше всего в нем восхищают нечеловеческая выносливость и умение преодолеть себя – он добивается подобной стойкости благодаря менталитету победителя и уникальному профессионализму. Еще в 2016-м на главные качества Доминика обратил внимание Роджер Федерер. Тогда юный австриец неутомимо чередовал престижные турниры с более скромными ивентами, чтобы закалиться и привыкнуть к бешеному ритму тура.
«Думаю, все молодые ребята должны стремиться к такому, – похвалил Тима швейцарец. – Нужно вгрызаться в корт и терпеть, затем станет полегче. Я говорил с ним о плотном графике – он знает, что делает. Уровень его подготовки поражает, а такой подход придает ему уверенности». Четыре с половиной года спустя отношение коллег и фанатов к Доминику не изменилось: они по-прежнему восхищаются трудолюбием и отдачей австрийца, который за это время закрепился на третьей строчке рейтинга и превратился в равного противника для нестареющих легенд.
Прогресс Тима на старте карьеры запустил тренер и друг семьи Гюнтер Бресник – отец Доминика с 1997-го работал в его венской академии, а мальчик занимался под руководством сурового мужчины с восьми лет. Именно в те годы начинающий спортсмен привык к дисциплине и выработал менталитет победителя. Муштра Бресника сформировала Тима еще до того, как взрослые заметили необыкновенный талант. Тренер заставлял заниматься даже по выходным – с тех пор плотный календарь никогда не пугал первую ракетку Австрии.
Гюнтер Бресник и Доминик Тим
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«Я знаю, что нужно готовиться в таком режиме, и не представляю другого формата, – объяснял Тим. – Гюнтер привил мне подобный подход с очень юного возраста. Он хотел, чтобы я привыкал, потому что держаться в туре очень сложно. Работа на износ – это норма для меня». Из-за самоотверженной философии вокруг тренировок Доминика сложилось много слухов: говорили, что он плавает в ледяной реке, бегает по ночам в лесах и таскает на спине стволы деревьев, чтобы выдерживать самые изматывающие розыгрыши. Позже сам спортсмен опроверг мифы, хотя его настоящие тренировки поражают не меньше.
Перед началом сезона-2020 Тим с командой специалистов провел тщательно продуманный сбор в Майами: бегал в горку с грузами по песку, имитировал удары и делал специальные упражнения, которые его штаб называет гладиаторской тренировкой. Идея заключается в том, чтобы с помощью резких рывков и ускорений имитировать рваный темп, в котором приходится двигаться на корте. Специальные датчики считывали сердечные ритмы и остальные показатели – от внимания врачей и тренеров не ускользнула ни одна деталь.
Спортивный медик Майк Райнпрахт разработал для Тима специальную программу под названием «Побеждая». «Наша ключевая задача заключалась в том, чтобы оценить подготовку Доминика и отказаться от неэффективных методов, – объяснил специалист. – Мы анализировали данные поглощения кислорода, анаэробный порог, координацию, мышечную массу, скорость восстановления. В результате его движение на корте улучшилось, удары получаются более мощными и закрученными. Некоторые показатели выросли на 30%, прибавилось три килограмма мышечной массы». Одно упражнение состояло из 15 одинаковых ускорений на короткие дистанции – Райнпрахт с гордостью отметил, что последний спринт получился таким же быстрым, как первый.
Две тренировки в день – обычное дело для Тима, а специалисты постоянно придумывают новые упражнения, чтобы занятия не превращались в рутину. Тренер по физподготовке Дуглас Кордеро восторженно отзывается о выносливости и дисциплине австрийца: «Он прибавил в технике, но к тому же стал сильнее как личность. У него потрясающий характер, его перемещения на корте теперь эффективнее, что позволяет ему не тратить силы. Его важнейшее качество – умение действовать на пределе возможностей на протяжении продолжительных отрезков времени, поддерживая максимальную интенсивность».
Скромность – еще одна неотъемлемая черта Тима. Он следит за режимом и диетой с одержимостью Криштиану Роналду, не влипает в скандалы и избегает пристального внимания медиа. Легко представить, что успех пришел к Доминику без драм и личных кризисов – в его истории нет надрыва, и преодоления, как у некоторых других звезд. Однако это не означает, что третьей ракетке мира не приходится принимать сложных решений – редкой сенсацией обернулось расторжение контракта с Бресником в мае 2019 года.
Как любой перфекционист, Тим постоянно ищет возможности для прогресса – одной из таких он посчитал совместную работу с двукратным олимпийским чемпионом чилийцем Николасом Массу, который занял должность главного тренера. Бресник воспринял уход ученика болезненно: сначала заявил, что без него Доминик никогда не добился бы успеха, потом пригрозил иском на 450 тысяч евро.
В последние месяцы совместной работы Гюнтер исполнял обязанности менеджера и теперь претендует на процент от спонсорских выплат – пока неизвестно, удастся ли сторонам договориться без официального разбирательства. «Эта неприятная история очень печалит нас, – признался Тим-старший. – Мы с Бресником были хорошими друзьями, но теперь отношения настолько разладились, что он решил подать на нас в суд».
Реакция на конфликт со старым тренером доказала психологическую стойкость Тима – он не поддался унынию, а, наоборот, вышел под руководством Массу на новый уровень: выиграл шесть турниров, включая US Open, прокачал физическую форму и закрепился в статусе одного из лидеров тура. В редких случаях, когда силы все-таки заканчиваются, поддержка команды мотивирует Доминика продолжать борьбу. «Я всегда стараюсь показать Тиму, что провожу матч вместе с ним, – объяснил Массу. – Мы не выходим вместе на корт, но я сражаюсь с ним, показываю страсть и полностью концентрируюсь на каждом розыгрыше».
Работа с Тимом вдохновляет и воодушевляет тренеров – приятно стараться, когда знаешь, что спортсмен выложится на все 100, выполнит любые указания и даже больше. Австриец относится к теоретическим аспектам подготовки с тщательностью ученого, а во время матчей превосходит подвижностью, силой и выносливостью самых выдающихся атлетов. Он никогда не отдыхает, потому что в его случае даже отдых – элемент подготовки, помогающий качественнее восстановиться. Сочетание этих факторов сделало Доминика идеальным теннисистом. Он не выделяется харизмой или громкими интервью, зато почти круглосуточно работает, чтобы показать превосходство на корте.