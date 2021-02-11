«Это гребаный ужас! – колотило Френсиса Тиафо после матча первого раунда Australian Open с Новаком Джоковичем. – Простите за крепкие выражения, но меня бесит система Hawk-Eye Live. Сегодня был момент, когда даже Новак смеялся – его подача улетела в большой аут, но система не заметила. Следом моя подача приземлилась до линии, и снова ошибка».

Hawk-Eye Live напряг и Жиля Симона, который влетел в трех партиях Стефаносу Циципасу. «Система неточная – и это очень большая проблема. Удивительно, но игроки предпочитают ошибки компьютера ошибкам человека, – философствовал француз. – Когда ошибается человек, мы это воспринимаем лично – мы параноики и считаем, что судья имеет что-то против нас. Но компьютер не позволяет давать паранойе такую волю. Из-за Hawk-Eye Live уровень судейства, кажется, упал. Не уверен, что есть связь, но, похоже, судьи потеряли концентрацию».

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Новак Джокович Фото: Getty Images

Ситуация выглядит драматично, особенно если уесть, что ее критики давят еще и на ментальную составляющую. К обвинениям в неточности Тиафо и Симон добавляют щепотку грусти по поводу замены линейных арбитров на бездушную электронику. Что-то подобное мы проходили в футболе, когда хейтерам не понравилась электронная фиксация взятия гола и судьи за воротами казались им лучшим решением.

Самое интересное, что привычный всем нам Hawk-Eye использовался на турнирах последние 25 лет и тоже вызывал немало нареканий. На Ястребиный глаз жаловались Каролин Возняцки, Джон Изнер, Рафэль Надаль и даже не склонный к критике Роджер Федерер. Новак Джокович как-то на Уимблдоне рассвирепел после тройной ошибки – его соперник Кайл Эдмунд отбил мяч после двойного отскока, коснулся сетки и к тому же попал в аут. По непонятной причине судья отдал очко британцу, а Новак заявил, что система должна была выявить нарушения.

Hawk-Eye Live мало чем отличается от предшественника – разница состоит лишь в отказе от линейных арбитров и увеличении количества камер с 10 до 24-х. Теперь никаких челленджей и аплодисментов в томительном ожидании решения системы. В новой реальности попадание мяча в корт фиксируется автоматически – система посылает сигнал на монитор судьи на вышке за одну десятую секунды после отскока мяча.

Hawkeye Live Фото: Eurosport

Внедрение Hawk-Eye Live – это не только мощный шаг к улучшению технического оснащения игры, но и отчасти вынужденная мера в условиях бушующей пандемии. Система минимизирует количество людей на корте: на площадке присутствуют только игроки, боллбои и судья на вышке. Вряд ли руководители ATP предполагали в 2017 году, когда только начинали тестировать систему, такой двойной эффект от нововведения.

Впервые новую систему опробовали три года назад на турнире NextGen ATP в Милане, а год спустя в Делрэй-Бич. Линейные судьи страховали систему, сидя на первых рядах трибун с готовностью вмешаться в случае накладок. Техническая команда ATP экспериментировали со звуком, который производит система, как в случае с попаданием в сетку, и остановилась на использовании человеческого возгласа «Аут!»

На Australian Open-2021 выкрики системы Hawk-Eye Live озвучивают не профессиональные судьи, а врачи и спасатели. На будущее организаторы придумали как монетизировать разработку. «Возможности безграничны. Система может кричать, например, «Ральф Лорен» или название другого бренда. Это поможет в привлечении спонсоров, особенно на небольших турнирах», – считает директор компании Hawk-Eye Бен Фигейредо.

Серена Уильямс спорит с судьей Фото: Getty Images

Система обладает двумя существенными плюсами. Она сэкономила время, к чему теннисное руководство стремится с начала эры продажи телеправ, а также лишила игроков возможности затяжных и зачастую бесполезных споров с лайнсменами. Больше Серена никого не напугает угрозой засунуть мяч в глотку, как это случилось 12 лет назад с лайнсменом Сино Цурубучи, которая определила у нее зашаг в матче US Open.

Hawk-Eye Live минимизировал человеческий фактор, улучшил динамику игры и позволил упразднить статью расходов на дополнительных арбитров. Вполне вероятно, что однажды в теннисе отпадет надобность и в судье на вышке – его роль теперь в основном сводится к слежению за затяжками времени и объявлению счета. И тогда Новака Джоковича или другого игрока точно не дисквалифицируют с турнира за попадание мячом в арбитра.

«Из-за Hawk-Eye Live мы потеряем кучу крутых судей на вышках, которые начинали обычно как линейные арбитры», – сокрушается трехкратный победитель «Шлемов» Энди Маррей. Возможно, так и есть, но технический прогресс неизбежен, поэтому всем остается лишь принять новые правила игры. Хотя бы по той простой причине, что человеческий глаз по умолчанию уступает электронному, хотя и он не безупречен.

Hawk-Eye Live Фото: Getty Images

Предел погрешности Hawk-Eye Live составляет около 3,6 мм, но его перекрывает показательная и исключающая любую полемику статистика последнего розыгрыша US Open. Мэйджор в Нью-Йорке стал первым крупным турниром, на котором частично опробовали систему, и за время его проведения было зафиксировано 225 тысяч обращений к Hawk-Eye Live. Количество ошибок составило всего 14 (0,0062 процента) – к сожалению, такой показатель недоступен простым смертным.

Недовольные, конечно, останутся. Они будут проклинать технический прогресс и потерю так называемой неповторимой ауры игры, но не могут отрицать главное – ошибок действительно стало меньше. К стонам Тиафо и Симона нужно относиться как к исключениям, подтверждающим правило.

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