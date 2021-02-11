На кортах Мельбурна завершились матчи второго круга Australian Open. Подводим итоги главных матчей, рассказываем о сенсациях и выступлениях русских теннисистов.

Медведев быстро наказал за дерзость

Australian Open «Не легко, но уверенно». Хачанов – о победе во 2-м круге ЧЕРЕЗ ЧАС

Первая ракетка России Даниил Медведев играл с 23-летним испанцем Роберто Карбальеса Баэной. Соперник доставил Даниилу проблем только в середине матча. Начало выдалось пугающим, поскольку уже в третьем гейме соперник сделал брейк. Но Даниил быстро успокоил поклонников и сразу взял чужую под ноль, а потом быстро собрал стартовый сет. Во втором Карбальес стоял насмерть до последнего гейма на подаче, но, отдав ее, в итоге развалился и в третьей партии уже не сопротивлялся – 6:2, 7:5, 6:1.

Рублеву понадобился тай-брейк

Вторая ракетка России впервые в 2021-м задействовал тай-брейк – тяжелее, чем обычно, пришлось в матче против 74-й ракетки из Бразилии Тьяго Монтейро. Рублев взял два первых сета со счетом 6:4, но третья партия затянулась: сделать брейк в затяжном третьем гейме не получилось, а в десятом соперник имел три сетбола. Андрей первым проиграл свою подачу и на тай-брейке, но все же выровнял положение и довел его до счета 10:8.

Красивая победа Рублева во втором раунде над Монтейро

Хачанов без проблем одолел Беранкиса

Карен прошел Ричардаса Беранкиса из Литвы легче – три партии, никаких тай-брейков. Хачанов отлично подавал, четыре раза взял подачу соперника и не позволил ему брейкануть, а победу оформил с первого же матчбола. В третьем круге будет трудно – Карен встретится с игроком десятки Маттео Берреттини.

Хачанов разобрался с Беранкисом и в третий раз вышел в третий круг АО

Карацев уничтожил Герасимова

Главной российской сенсацией стал Аслан Карацев – 27-летний дебютант «Больших шлемов» буквально смел с корта белоруса Егора Герасимова. Матч завершился со счетом 6:0, 6:1, 6:0 – при полном доминировании Карацев отдал сопернику всего один гейм и вышел на восьмую ракетку мира Диего Шварцмана.

«Что это было?» – возникает в голове при просмотре Герасимов – Карацев

Минус один из России

Роман Сафиуллин стал первой потерей России в мужском одиночном разряде. Хотя он и затащил первый сет у Кэмерона Норри, но дальше британец был чуть сильнее в решающие моменты – 6:3, 5:7, 3:6, 6:7(3).

Вся мужская десятка в деле

Лидеры ATP-тура (кроме отсутствующего Федерера) дружно добралась до третьего круга. Самые большие проблемы были у шестого номера Стефаноса Циципаса, который больше четырех с половиной часов мучился с австралийцем Танаси Коккинакисом. Цепкий соперник увлек его в пятисетовик, забрав две партии на тай-брейках, и в противостоянии с 267-й ракеткой мира греку помог только класс.

Новак Джокович отдал сет 23-летнему американцу Френсису Тиафо – матч ни в коем случае нельзя назвать легким для титулованного серба, который раздражался на болельщиков и не был оплотом спокойствия. Но нервы Новака все-таки оказались крепче – Тиафо поругался с судьей из-за предупреждения за затяжку времени и потерял концентрацию.

Тиафо подбадривался и один сет затащил, но Джокович был сильнее

Надаль, Медведев, Тим, Зверев, Рублев, Шварцман и Берреттини шагнули в третий круг, не отдав ни сета.

Три огненных пятисетовика

В первом круге одиозный австралиец Ник Кирьос выдал самый мощный хайлайт, а во втором отличился незабываемым пятисетовым матчем против Уго Умбера. Теннисисты провели на корте три с половиной матча – не так много для пятисетовика – но в этом матче было все. Француз вел 2-1 по сетам и имел два матчбола, но Кирьос перевел партию на тай-брейк и вытащил ее, а в пятом хватило одного брейка.

Кирьос отыграл два матчбола в четвертом сете и победил в пятом

Про матч Циципаса и Коккинакиса написано выше, а еще одну мега-зарубу устроили Фабио Фоньини и Сальваторе Карузо – из-за них было не дождаться, когда на корт выйдет Медведев. Итальянцы брали медицинский тайм-ауты, дискутировали с судьей и добрались до чемпионского тай-брейка, где вышли за минимальные 10 очков. Оба имели матчболы: Карузо – только один, Фоньини – четыре. Только с четвертого он наконец завершил выматывающую игру, после которой соперники продолжили ругаться.

В женской сетке остались трое русских

В третий круг шагнули три российские теннисистки: борьбу продолжают Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Первая ракетка России разобралась с Барборой Крейчиковой, Потапова выбила Тимею Бабош, а Кудерметову жребий свел с Варварой Грачевой.

Сетка оказалась жестока к россиянкам: Александровой предстоит встреча с лидером рейтинга WTA Эшли Барти, Кудерметовой – со второй ракеткой мира Симоной Халеп, а 19-летнюю Потапову, которая впервые шагнула в третий круг «Шлема», ждет сама Серена Уильямс.

WTA-тур теряет сеяных

После второго круга борьбу в Австралии завершили сразу три теннисистки топ-10. Главная сенсация – вылет действующей чемпионки Софии Кенин, которая улетела от 35-летней Кайи Канепи. Днем ранее проиграла Бьянка Андрееску, появившаяся на «Шлеме» впервые после победы на US Open-2019. Соперницей молодой канадки тоже была 35-летняя теннисистка – Су-Вэй Сьех из Тайваня. Также с турниром распрощалась девятая сеяная Петра Квитова, которая не справилась с Сораной Кирстей.

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