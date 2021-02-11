Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Тьяго Монтейро (6:4, 6:4, 7:6(8)) и выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

– Андрей, поздравляем с победой. Показалось, что это матч против Тьяго Монтейро был для тебя самым сложным в Мельбурне, включая ATP Cup и первый круг. Так ли это?

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– Действительно, сегодня был очень тяжелый матч. Плюс Монтейро – очень хороший игрок, он побеждал много хороших ребят. Я ему проигрывал уже, поэтому понимал, что будет очень сложный физически матч. Поэтому я очень рад, что смог выиграть в трех сетах.

– Корт на арене Джона Кейна чуть медленнее, чем на Рода Лейвера. Тот факт, что ты пару матчей сыграл именно на стадионе Джона Кейна – тебе на руку, что более быстрый корт или нет?

– На самом деле, я пока не понимаю, отличаются ли корты Рода Лейвера и Джона Кейна. Действительно, если брать в целом, то корты в этом году быстрее, чем в предыдущем. И если не играть на больших стадионах, то они еще быстрее. На самом деле, мне больше нравится играть на медленных, но сейчас выбора нет. Поэтому играем, все в одинаковых условиях.

Красивая победа Рублева во втором раунде над Монтейро

– Фелисиано Лопес в свои 39 выдал отличный матч, отыгрался с 0-2 и одержал победу. Теперь сыграет против тебя. Прежде как часто вы пересекались, и как сложно будет против хорошо подающего Лопеса.

– Посмотрим, мне кажется, будет очень интересный матч. Мы с Фели хорошо дружим, в Австралии почти каждый вечер ходим, вместе ужинаем. Я знаю, как ему тяжело давалось и насколько он был рад, что получилось пройти первый круг. Я даже не представляю его счастье, когда он сейчас выиграл второй круг с 0-2. Сегодня опять идем ужинать вместе. Но ничего страшного: это спорт. Будет в любом случае тяжело. Я с ним много тренировался, знаю, как он круто подает, круто режет, играет с лета. Посмотрим, надеюсь, что он за эти два матча подустал.

Лучший результат Рублева в Мельбурне – четвертьфинал Australian Open-2021.

На счету Андрея три четвертьфинала мэйджоров.

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