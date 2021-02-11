Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла в третий круг Australian Open, обыграв со счетом 6:3, 7:6(4) чешку Барбору Крейчикову. Теннисистка рассказала Eurosport.ru о возникших по ходу игры трудностях и прикинула тактику на следующий матч против первой ракетки мира Эшли Барти.

– Честно говоря, сама не знаю, что буду делать. По ситуации, по ходу, как пойдет. Постараюсь держать свою подачу и пытаться зацепиться на ее. Насколько я знаю, она много режет и вкручивает, что мне не очень походит по стилю игры. Но я постараюсь с этим что-нибудь сделать.

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– Сегодня было девять эйсов – это здорово. Но процент попадания первым мячом не очень высокий. Почему? Погода, ветер?

– Очень неприятный ветер. Он как бы дует не в одном направлении, а постоянно в разных. Один розыгрыш ты на одной стороне играешь по ветру, а следующий уже против ветра. И всегда такие порывы, что мяч сильно сдувает. Тяжело было по нему сыграть, чтобы чисто попасть.

Помимо Екатерины, в сетке остались Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Кудерметова сыграет со второй сеяной Симоной Халеп, Потапова – с Сереной Уильямс.

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