Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал для Eurosport.ru победу во втором круге Australian Open над Ричардасом Беранкисом. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:4.

– Я бы не сказал, что легко, но уверенно. Получилось выиграть после первого матча, который достаточно тяжелый был, я много времени на корте провел. Сегодня были немного неудобные и странные погодные условия: очень душно и жарко, но в то же время очень ветрено. Корты в этом году очень быстрые. А он очень бьющий теннисист и много ошибался. Но ты знаешь, чего от этого ожидать, и с этими условиями надо было справиться. Рад, что смог уверенно выиграть и пробиться в третий круг.

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– Ты играл вторым запуском, как раз в самое пекло. Поэтому решил закончить побыстрее?

– Может быть. Любой проведенный дополнительный сет или какое-то время на корте – конечно, чем меньше ты можешь проблем себе найти, тем лучше для следующих кругов. Но ты не будешь перед началом матча думать о том, что тебе надо быстрее выиграть.

– Специально не играешь здесь пару, или это стратегическая задача?

– На «Больших шлемах» я не играю последние года три пару, а на других турнирах стараемся играть с Андреем Рублевым, чтобы у нас для Кубка Дэвиса была пара. Но на «Шлеме», когда жара, когда тяжело, нет смысла силы тратить. А вообще я люблю играть пару, потому что можно много взять для себя: улучшение игры слету, выходы к сетке. Так что я только за игру в паре. К сожалению, мы до сих пор не выиграли, но на двух «Мастерсах» играли финал.

В третьем круге 24-летний Хачанов сыграет с десятой ракеткой мира Маттео Берреттини.

Карен в третий раз пробился в 1/16 финала австралийского мэйджора.

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