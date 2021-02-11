Матч продолжался 1 час 44 минуты. Даниил 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и показал потрясающий процент реализации брейк-пойнтов – 88% (7 из 8). Соперник сделал 2 брейка, ни разу не подал навылет при трех двойных.