Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение Роберто Карбальесу в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии – 6:2, 7:5, 6:1.
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Даниил 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и показал потрясающий процент реализации брейк-пойнтов – 88% (7 из 8). Соперник сделал 2 брейка, ни разу не подал навылет при трех двойных.
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Прежде Медведев и Карбальес не встречались.
- В день матча Даниилу исполнилось 25 лет.
- В третьем круге Медведев сыграет с сербом Филиппом Крайиновичем.
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