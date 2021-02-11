Арена Рода Лэйвера
Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Энн Ли (США) – начало в 3:00 (мск)
Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 10) – начало не раньше 5:00 (мск)
Адриан Маннарино (Франция, 32) – Александр Зверев (Германия, 5)
Вероника Кудерметова (Россия, 32) – Симона Халеп (Румыния, 2) – начало в 11:00 (мск)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Тэйлор Фритц (США, 27)
Арена Маргарет Корт
Гарбинье Мугуруса
Фото: Getty Images
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) – Сорана Кырстя (Румыния) – начало в 3:00 (мск)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Зарина Дияс (Казахстан) – начало не раньше 4:30 (мск)
Григор Димитров (Болгария, 18) – Пабло Каррено (Испания, 15)
Дения Шаповалов (Канада, 11) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) – начало в 11:00 (мск)
Ига Швёнтек (Польша, 15) – Фиона Ферро (Франция)
Джон Кейн Арена
Сувэй Съех (Тайвань) – Сара Эррани (Италия) – начало в 4:00 (мск)
Онс Жабер (Тунис, 27) – Наоми Осака (Япония, 3) – начало не раньше 5:30 (мск)
Аслан Карацев (Россия) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – начало не раньше 7:00 (мск)
Доминик Тим (Австрия, 3) – Ник Кирьос (Австралия) – начало не раньше 11:00 (мск)
1573 Арена
Мартон Фучович (Венгрия) – Милош Раонич (Канада, 14) – начало не раньше 9:00 (мск)
Корт № 3
Педро Мартинес (Испания) – Душан Лайович (Сербия, 23) – начало не раньше 7:30 (мск)