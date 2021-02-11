На пятый день Australian Open нас ждут игры третьего круга в исполнении легендарной Серены, гениального Карацева, великолепного Зверева и блистательного Шаповалова. Eurosport.ru подготовил для вас лучшие варианты ставок на четыре матча.

Адриан Маннарино – Александр Зверев

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Для Зверева турнир «Большого шлема» в Австралии складывается удачно, но поединки проходят не так просто, как должны. Матчи с Маркосом Хироном и Максимом Кресси могли бы закончиться и быстрее, но Саша сам все затянул. Маннарино пока идет даже увереннее немца: за две игры он не отдал ни сета, лишь однажды доведя дело до тай-брейка. Беда итальянца в том, что Зверев для него пока неразблокированный персонаж: в пяти встречах Адриан ни разу не побеждал Александра. Более того, четыре игры прошли на харде, поэтому если Маннарино вдруг прервет серию, это станет большой неожиданностью. Скорее всего, Александр отлично начнет, а если итальянец и сумеет забрать второй сет, то Зверев решит все в концовке.

Аслан Карацев – Диего Шварцман

Карацев – точно одна из сенсаций нынешнего розыгрыша AO, но всем сенсациям рано или поздно приходится выбывать из соревнований. Случится ли это в игре со Шварцманом? Аслан блестяще справился с Магером, крайне неожиданно и очень уверенно выбил Герасимова, но теперь перед ним будет стоять 9-я ракетка мира. Шварцман дошел до третьего круга, вообще не напрягаясь. Аргентинец выбил двух теннисистов, которые не входят даже в топ-200, а теперь он попадет на разгоряченного Карацева. Да, русский теннисист крайне далек до вершин рейтинга, но он в шикарной форме и точно будет бодаться с элитным спортсменом. Если не победить, то измотать Шварцмана Аслану точно по силам, а еще затянуть матч до четырех или пяти сетов – тоже.

Аслан Карацев, ATP Cup 2021 Фото: Getty Images

Денис Шаповалов – Феликс Оже-Альяссим

Когда встречаются примерно равные соперники, случиться может всякое, особенно если у каждого есть проблемы. Шаповалов буквально три дня назад прервал жуткую серию из поражений, длившуюся почти четыре месяца. Это ему удалось как раз в первом круге AO в игре с Янником Синнером, которая затянулась почти на четыре часа. Затем Денис легко убрал Томича – кажется, канадец полноценно возвращается. Его соотечественник Оже-Альяссим без проблем уработал двух откровенно слабых соперников, а на турнире в Мельбурне перед Australian Open болезненно проиграл в финале Дэниелу Эвансу. В последний раз Денис и Феликс играли друг против друга полтора года назад, и тогда на харде Шаповалов мощно вынес Альяссима. Чего-то такого стоит ожидать и здесь.

Анастасия Потапова – Серена Уильямс

101-я ракетка мира против 11-й или бежевая юбка против комбинезона с одной штаниной. Потапова здорово начала турнир, победив Элисон Риск. Не просто победив, а отдав американке всего три гейма. Затем Анастасия так же спокойно прошла Тимею Бабош. Серена тоже без особых проблем разобралась с Зигемунд и Стоянович, но удивляться здесь нечему. С Потаповой Уильямс тоже вряд ли напряжется. Пусть Серене и 39, ошарашить ее 19-летняя теннисистка пока не способна. В январе прошлого года они уже встречались на АО, и тогда Серена потратила 59 минут, чтобы разгромить Потапову. В первом сете американка не отдала ни одного гейма. Вполне возможно, год спустя ситуация повторится.

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