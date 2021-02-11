Российский теннисист Даниил Медведев поделился с Eurosport.ru впечатлениями от дня рождения, который он провел на Australian Open, и рассказал о любви к просмотру теннисных матчей по ТВ.

– Когда узнал, что день рождения в этом году будет не в Роттердаме, а в Мельбурне, как отреагировал?

Australian Open Медведев в трех сетах победил Карбальеса и вышел в третий круг 4 ЧАСА НАЗАД

– Как Австралию перенесли, так и узнал. Из-за этого Даша (жена теннисиста – Eurosport) решила точно ехать. Она думала с этими двумя неделями карантина, но решила ехать, потому что день рождения тут. Сделала очень крутые подарки, поэтому день получился удачным, особенно с победой. День рождения теннисиста – это немножко своя вещь, потому что играл поздно, весь день старался особо никому не отвечать, не обращать внимания на поздравления. Главный подарок – что победил, естественно.

– Давай подробнее: что Даша подарила?

– Оставлю это для себя, мне кажется, это правильнее. Даша сделала свои подарки утром, сразу же, как я встал. Смешно было: у нас в номере окна в маленьком углу можно закрыть как дверцы. Она туда поставила подарки, как Дед мороз, было очень приятно. И торт был очень крутой, который я не пробовал, потому не ем сладкое во время турнира, но после него меня ждет торт. А так это был обычный день подготовки к матчу, потому что главное было сегодня победить, что удалось.

– Завтра день отдыха, но мы знаем, что ты невероятный фанат тенниса и смотришь другие матчи даже в выходные. Какой матч выберешь: Тим – Кирьос или Оже-Альяссим против Шаповалова?

– На самом деле, какой будут показывать. Я не знал, что они будут играть в одно время. Я не знаю, от чего это зависит, но если я проигрываю турнир, мне уже как-то неинтересно за ним следить. Не считая финала «Шлема» и всего такого. Когда находишься на турнире, везде показывают теннис. Приходишь домой – есть возможность включить теннис. Я смотрю целыми днями, мне интересно, матчи интересные. Еще зависит от счета: вчера Томлянович подавала на матч, я переключал между ней и Кирьосом, потому что Кирьос в какой-то момент только начинался. Как-то вот так и происходит.

Во втором круге Медведев в трех сетах обыграл Роберто Карбаллеса Баэну (6:2, 7:5, 6:1).

Во третьем раунде Даниил встретится с сербом Филипом Крайиновичем, который одолел Пабло Андухара.

Australian Open «Хард и грунт» – подкаст про АО. Все 5 теннисистов из России победили ВЧЕРА В 09:52