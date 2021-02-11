Australian Open набирает обороты, с каждым кругом ставки у спортсменов растут, ведь вылететь на поздней стадии куда обиднее, чем в самом начале. Наши ставки стабильнее: мы не берем сумасшедшие кэфы, а собираем разумные экспрессы, чтобы просмотр турнира в Мельбурне заиграл новыми красками. Для пробной ставки вполне достаточно и 500 рублей. Предлагаем составить экспресс из трех событий пятого дня AO, каждая ставка с коэффициентом не меньше 1,4.

Доминик Тим – Ник Кирьос

Australian Open Hawk-Eye Live покоряет АО. Им восторгаются и проклинают 8 ЧАСОВ НАЗАД

Один из самых стабильных теннисистов против самого скандального – на такое точно стоит посмотреть. Кирьос набрал хорошую форму, вынес португальца Феррейру Силву и заслуженно прошел Юго Умбера в матче длительностью в 3,5 часа. Австралиец напомнил, что готов выдерживать такие марафоны, и перед не менее выносливым Тимом это особенно важно. Доминик после двух не самых сложных встреч с Кукушкиным и Кёпфером наткнется на серьезную оппозицию. Стоит ожидать, что австралиец будет вести агрессивную игру, а австриец не сразу сообразит, что к чему, и потому первый сет возьмет именно Кирьос.

Новак Джокович – Тэйлор Фритц

Сложно представить, что Новак возьмет и так просто уступит молодому американцу. Серб еще не проигрывал в этом году, Фритц же успел почти без шансов отлететь от Жереми Шарди во втором раунде турнира «Мельбурн 2». Джокович уже дважды обыгрывал 23-летнего Фритца, оба раза в 2019-м на грунте и оба раза 2:0 по сетам. Мало шансов, что на харде что-то кардинально изменится в пользу представителя США, поэтому резонно предположить, что Новак победит быстро и без шума.

Вероника Кудерметова – Симона Халеп

Вероника уверенно стартовала на АО, победив Марту Костюк и Веру Грачеву без серьезной головной боли. Симоне Халеп во втором круге пришлось повозиться с Томлянович, но в целом румынка по-прежнему топ, а против русских теннисисток она всегда играет хорошо. С Кудерметовой Халеп не встречалась, но не так давно были повержены Александрова и Потапова. Вероника может пободаться со второй ракеткой мира, но вряд ли Халеп позволит себе расслабиться и покинуть Мельбурн так рано, а потому нет сомнений, что победит именно румынка.

Итого: 1,58 х 1,65 х 1,40 = 3,65

Возможный выигрыш: 3,65 х 500 = 1825

Australian Open Тим – главный атлет тура. 5 сетов – норма для Доминика 10 ЧАСОВ НАЗАД