19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова уступила 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс в третьем круге Australian Open.
Матч завершился со счетом 7:6(5), 6:2, но Серена не доминировала на корте. Потапова имела три брейк-пойнта уже в первом гейме при подаче Серены, и именно Анастасия первой сделала брейк. При счете 5:4 она подавала на партию, но Уильямс отыгралась и перевела сет на тай-брейк, где Потапова также имела шансы. На старте второй партии Серена снова проиграла подачу, но сразу вернула ее и брейканула еще раз.
Уильмс подала девять эйсов и четыре раза ошиблась на подаче, у Потаповой – две подачи навылет и восемь двойных. Теннисистки выиграли примерно равное число активных мячей (Потапова – 18, Серена – 19), а чаще допускала невынужденные ошибки именно американка (31 против 28).
- В 1/8 финала Уильямс сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
- Также 12 февраля Вероника Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп.