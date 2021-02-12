Матч завершился со счетом 7:6(5), 6:2, но Серена не доминировала на корте. Потапова имела три брейк-пойнта уже в первом гейме при подаче Серены, и именно Анастасия первой сделала брейк. При счете 5:4 она подавала на партию, но Уильямс отыгралась и перевела сет на тай-брейк, где Потапова также имела шансы. На старте второй партии Серена снова проиграла подачу, но сразу вернула ее и брейканула еще раз.