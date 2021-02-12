«Я точно не поклонница Надаля. Мне кажется, он скучный, постоянно проводит свои ОКР-ритуалы (обсессивно-компульсивное расстройство – Eurosport.ru). Мои фотографии разлетелись по всему миру, и это показывает, насколько скучны его матчи. Иначе почему люди сосредоточились на зрителе?

Но да, мне немного неловко. Наверное, я выглядела не очень, но что сделано, то сделано. Моя дочка была не очень довольна. Я крикнула ему, чтобы он завязывал со своим ОКР, он на меня посмотрел, и я показала ему средний палец. За день выпила всего бокал шампанского. Алкоголь раскрепощает, но я такая по жизни.