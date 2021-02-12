Зрительница, показавшая средний палец Рафаэлю Надалю с трибун Australian Open, объяснила свой поступок.

«Я точно не поклонница Надаля. Мне кажется, он скучный, постоянно проводит свои ОКР-ритуалы (обсессивно-компульсивное расстройство – Eurosport.ru). Мои фотографии разлетелись по всему миру, и это показывает, насколько скучны его матчи. Иначе почему люди сосредоточились на зрителе?

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Но да, мне немного неловко. Наверное, я выглядела не очень, но что сделано, то сделано. Моя дочка была не очень довольна. Я крикнула ему, чтобы он завязывал со своим ОКР, он на меня посмотрел, и я показала ему средний палец. За день выпила всего бокал шампанского. Алкоголь раскрепощает, но я такая по жизни.

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А охрана вела себя очень грубо. Подошли и сказали: «Все, уходите». Я спрашиваю: «Почему? Я зритель, заплатила за билет. Почему нельзя покричать?» – цитирует женщину Courier Mail.

  • Надаль выиграл у американца Майкла Ммоха со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
  • В 1/8 финала Рафа сыграет с британцем Кэмероном Норри.

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