В официальном заявлении сообщается, что локдаун в штате начнется в пятницу 12 февраля в 23:59 по московскому времени и продлится пять дней: зрителя запрещено присутствовать на трибунах. Решение принято из-за 19 случаев заражения коронавирусом в карантинных гостиницах для людей, вернувшихся в Австралию. Обнаруженный вирус содержит британский штамм, который распространяется быстрее.