Australian Open-2021 продолжится без зрителей на трибунах по решению властей штата Виктория и организаторов турнира.
В официальном заявлении сообщается, что локдаун в штате начнется в пятницу 12 февраля в 23:59 по московскому времени и продлится пять дней: зрителя запрещено присутствовать на трибунах. Решение принято из-за 19 случаев заражения коронавирусом в карантинных гостиницах для людей, вернувшихся в Австралию. Обнаруженный вирус содержит британский штамм, который распространяется быстрее.
Угрозы отмены Australian Open не существует. «Не буду советовать отмену турнира из-за того, что он небезопасен, – цитирует ESPN премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса. – Эти случаи никак не связаны с турниром».
- Все теннисисты и их команды после прибытия в Австралию прошли обязательный двухнедельный карантин.
- 13 февраля будет завершаться третий круг турнира.