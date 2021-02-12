Российский теннисист Аслан Карацев пробился во вторую неделю Australian Open. В третьем круге он в трех сетах переиграл восьмого сеяного Диего Шварцмана – 6:3, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 54 минуты.
По ходу матча Аслан выполнил 9 эйсов (0 у соперника), активно выиграл 49 мячей (5 у Диего) и допустил 38 невынужденных ошибок (против 12).
Australian Open
Серена вынесет Потапову, Карацев помучает Шварцмана. Прогнозы на АО
Карацев по-прежнему не проиграл на турнире ни партии – ранее в трех сетах он одолел Джанлуку Магера из Италии и белоруса Егора Герасимова. Это его дебютный «Большой шлем» в карьере.
- В четвертом круге Карацев сыграет с победителем матча между канадцами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.
- Аслан – единственный участник 4-го круга, пробившийся в основную сетку через квалификацию.
Australian Open
Дебют Карацева на «ТБШ» – вау. В 2014-м он обыгрывал Медведева
Australian Open
Карацев отдал всего гейм Герасимову и влетел в 3-й круг