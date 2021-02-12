Российский теннисист Аслан Карацев пробился во вторую неделю Australian Open. В третьем круге он в трех сетах переиграл восьмого сеяного Диего Шварцмана – 6:3, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 54 минуты.

По ходу матча Аслан выполнил 9 эйсов (0 у соперника), активно выиграл 49 мячей (5 у Диего) и допустил 38 невынужденных ошибок (против 12).

Карацев по-прежнему не проиграл на турнире ни партии – ранее в трех сетах он одолел Джанлуку Магера из Италии и белоруса Егора Герасимова. Это его дебютный «Большой шлем» в карьере.