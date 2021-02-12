Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Веронику Кудерметову в третьем круге Australian Open. Вторая ракетка мира отдала сопернице всего четыре гейма – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут.

Халеп и Кудерметова выиграли близкое к равенству количество очков активными действиями (21:17), но Симона была намного аккуратнее и допускала меньше ошибок – 12:38 по невынужденным.