Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Веронику Кудерметову в третьем круге Australian Open. Вторая ракетка мира отдала сопернице всего четыре гейма – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут.
Халеп и Кудерметова выиграли близкое к равенству количество очков активными действиями (21:17), но Симона была намного аккуратнее и допускала меньше ошибок – 12:38 по невынужденным.
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- В четвертом круге соперницей Халеп станет победительница матча между Игой Швёнтек и Фионой Ферро. Полька – действующая победительница «Ролан Гаррос».
- Симона – победительница двух турниров «БШ» и финалистка АО-2018.
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