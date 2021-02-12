Карен Хачанов постарается пройти во вторую неделю «Шлема» сквозь Маттео Берреттини, Элина Свитолина сразится с Юлией Путинцевой, против который имеет положительный баланс, а Элис Мертенс попробует продлить победную серию до восьми матчей.

Юлия Путинцева – Элина Свитолина

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Элина впечатлила против Гауфф – играла очень агрессивно, уверенно чувствовала себя на брейк-пойнтах соперницы и довела матч до победы в двух сетах. Путинцева же в обоих встречах со Стивенс и Ван Эйтванк испытывала трудности.

За Свитолину, помимо игровой формы, говорит статистика – украинка выиграла у Юлии пять последних матчей и только в двух поделилась сетом. Кажется, в этот раз Элина должна выиграть достаточно уверенно.

Карен Хачанов – Маттео Берреттини

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Пока российские фанаты восхищаются игрой Карацева и любуются уверенными победами Рублева с Медведевым, в нижней половине сетки к четвертьфиналу подбирается Карен Хачанов. Третья ракетка России идет незаметно, но уверенно – в первых двух матчах отдал только один сет, да и тот на тай-брейке.

С Берреттини, который тоже находится в приличных кондициях, у Карена не самая радужная статистика, но последняя очная игра осталась как раз за россиянином. Мощная подача и стабильная игра на задней линии поможет Хачанову навязать итальянцу реальную борьбу.

Белинда Бенчич – Элис Мертенс

Белинда с громадным трудом прошла два круга – в первом в трех сетах обыграла 80-ю ракетку мира Дэвис, а во втором справилась со Светланой Кузнецовой. Швейцарка брала медицинский тайм-аут и проигрывала 2-3 с брейком в третьей партии, но дожала русскую соперницу.

Элис на неделе до турнира вышла в финал в Мельбурне (того самого турнира, который не провел решающий матч из-за поджимающих сроков), где обыграла в том числе Каролин Гарсию и Элину Свитолину. Бельгийка в данный момент явно превосходит Бенчич, и, если та тем более испытывает проблемы со здоровьем, выход Мертенс в четвертый круг не заставит себя ждать.

Итого: 1,77 х 1,75 х 1,77 = 5,48

Возможный выигрыш: 5,48 х 500 = 2740

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