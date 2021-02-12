Первый номер мирового рейтинга забрал два стартовых сета, но по ходу третьего у него возникли проблемы с животом, сербу потребовалась помощь врача. В пятом сете он все-таки взял верх. Из-за позднего времени и локдауна Австралии Джокович и Фритц доигрывали встречу при пустых трибунах. Матч продолжался 3 часа 27 минут.