Восьмикратный победитель Australian Open Новак Джокович с трудом победил Тэйлора Фритца в третьем круге турнира – 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
Первый номер мирового рейтинга забрал два стартовых сета, но по ходу третьего у него возникли проблемы с животом, сербу потребовалась помощь врача. В пятом сете он все-таки взял верх. Из-за позднего времени и локдауна Австралии Джокович и Фритц доигрывали встречу при пустых трибунах. Матч продолжался 3 часа 27 минут.
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Зрителей выгнали с матча Джоковича за полчаса до локдауна
- В четвертом раунде Джокович сыграет с Милошем Раоничем.
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